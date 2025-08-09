Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Ziarah ke Makam Orangtua: Arab, Latin, dan Artinya

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |07:08 WIB
Doa Ziarah ke Makam Orangtua: Arab, Latin, dan Artinya
Doa Ziarah ke Makam Orangtua: Arab, Latin, dan Artinya (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Ziarah kubur merupakan salah satu amalan dianjurkan dalam Islam. Ini terutama saat mengunjungi makam orang tua. 

Dalam Islam, ketika seorang anak berziarah ke makam orang tua, dianjurkan membaca doa yang ditujukan kepada almarhum atau almarhumah. 

Sebagaimana hadis menyebut, "Zikir yang paling baik adalah kalimat laa ilaaha illaallah. Dan, doa terbaik adalah kalimat alhamdulillah," (HR Tirmidzi).

Ketika berziarah ke makam, seorang muslim dianjurkan untuk menjaga adab, seperti mengucapkan salam saat memasuki area pemakaman serta mengenakan pakaian yang sopan.

Berikut doa ziarah ke makam orang tua, arab, latin, dan artinya, sebagaimana melansir laman NU, Minggu (10/8/2025) :

1. Surat Alfatihah 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal-mustaqim. Siratal-ladhina an'amta 'alayhim ghayril-maghdubi 'alayhim wa lad-dallin

Artinya : Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan (hari kiamat). Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.

2. Al ikhlas (3x)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْۙ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ࣖ (٤)

Qul huwallaahu ahad. Allaahus shomad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahuu kufuwan ahad. 

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

3. Tahlil dan Takbir

‎لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

