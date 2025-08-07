Dzikir & Doa Setelah Tahajud Witir: Arab, Latin, Terjemahan

JAKARTA - Sholat tahajud dan witir dikenal sebagai ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam Islam.

Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, membaca bacaan dzikir doa setelah tahajud dan witir merupakan waktu yang sangat istimewa bagi seorang hamba untuk menyampaikan segala keluh kesah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT.

Ini momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadits tentang sepertiga malam, Rasulullah SAW bersabda :

‎إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

Artinya : “Sesungguhnya di waktu malam terdapat satu waktu, ketika seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut, lalu ia memohon kepada Allah kebaikan dunia maupun akhirat, pasti Allah memenuhi permintaannya. Demikian itu terjadi pada setiap malam.” (HR Muslim no 757).

Berikut di bawah ini bacaan dzikir dan doa sholat tahajud sesuai sunnah, dikutip oleh Okezone dari beberapa sumber, Kamis (7/8/2025):

Dzikir Doa Setelah Tahajud Sesuai Sunnah Islam :

1. Membaca Istighfar (3x)

‎ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمِ الَّذِيْ لَااِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullaahal-Adziim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwalhayyul-Qayyuum, Wa Atuubu Ilaiih.

Artinya: “Saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar, tidak ada tuhan melainkan dia, yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya.”

2. Membaca Laa Ilaaha illallah (3x)

‎ لَااِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْر

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir

Artinya : “Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.”

3. Membaca Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir (3x)

‎ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه

Subhanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar, walaa haulaa walaa quwwata illaa billah.

Artinya : “Maha Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Allah Maha Besar, dan tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”