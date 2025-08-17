Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Menjamak Sholat karena Ikut Lomba 17 Agustus, Simak Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |16:23 WIB
Menjamak Sholat karena Ikut Lomba 17 Agustus, Simak Penjelasannya
Menjamak Sholat karena Ikut Lomba 17 Agustus, Simak Penjelasannya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Peringatan hari kemerdekaan Indonesia identik dengan perlombaan. Kegiatan tersebut digelar guna menyemarakkan hari kemerdekaan bangsa bahkan hingga sore atau malam hari. Saat kondisi ini, bolehkah menjamak sholat karena mengikuti lomba 17 Agustus?

1. Bolehkah Menjamak Sholat saat Lomba Agustusan?

Terkait hal ini, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ustazah Dewi Umaroh, memberikan penjelasan. 

Menurutnya, hukum menjamak sholat ketika lomba Agustusan sangat bergantung pada konteks kegiatan. Ia menegaskan, sholat adalah ibadah fard (wajib) yang waktunya telah ditentukan (mauqut), sehingga tidak boleh ditinggalkan atau sengaja diakhirkan tanpa alasan syar'i hanya karena alasan perlombaan atau hiburan.

Namun, jika perlombaan memiliki jadwal yang padat, ketat, dan tidak memungkinkan adanya jeda untuk sholat pada waktunya, jamak diperbolehkan sebagai bentuk rukhsah (keringanan). 

Ia mencontohkan, turnamen sepak bola dengan format trofeo, maraton lari jarak jauh, atau turnamen voli yang menggunakan sistem pertandingan beruntun (back-to-back match) dalam satu hari.

Meski begitu, Ustazah Dewi Umaroh memberikan tiga catatan penting soal ini. Catatan tersebut sebagai berikut:

1. Hanya dilakukan ketika benar-benar ada ḥājah syar'iyyah (kebutuhan yang dibenarkan syariat).

2. Tidak dijadikan kebiasaan dalam setiap acara.

3. Tidak dilakukan semata-mata karena malas atau ingin praktis.

Sebaliknya, jika lomba memiliki sela waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat pada waktunya, tidak ada alasan syar'i untuk menjamak salat. Dalam situasi tersebut, seorang muslim wajib melaksanakan sholat pada waktunya karena rukhsah hanya berlaku untuk kondisi darurat atau sulit, bukan untuk mempermudah hal yang seharusnya mudah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373/sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement