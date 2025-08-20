Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa agar Diberi Keturunan: Arab, Latin, dan Terjemahannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |11:00 WIB
Bacaan Doa agar Diberi Keturunan: Arab, Latin, dan Terjemahannya
Bacaan Doa agar Diberi Keturunan: Arab, Latin, dan Terjemahannya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bacaan doa agar diberi keturunan patut dihafal setiap pasangan. Hal ini agar kelak diberikan keturunan dan bisa menjadi kebanggaan. 

Anak menjadi salah satu tujuan dalam kehidupan pernikahan. Meski begitu, ada pasangan yang segera dikaruniai anak, ada pula yang harus menunggu terlebih dahulu. 

Terkait hal ini, ada baiknya sebagai umat Islam berdoa kepada Allah SWT, agar diberikan keturunan. Berikut bacaan doa agar diberi keturunan, sebagaimana dihimpun Okezone pada Rabu (20/8/2025): 

1. Bacaan Doa agar Diberi Keturunan 

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

Rabbi hab li mil ladungka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud-du'a'.

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (QS Ali ‘Imran: 38)

 

Halaman:
1 2
