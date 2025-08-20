Bacaan Doa agar Diberi Keturunan: Arab, Latin, dan Terjemahannya

JAKARTA - Bacaan doa agar diberi keturunan patut dihafal setiap pasangan. Hal ini agar kelak diberikan keturunan dan bisa menjadi kebanggaan.

Anak menjadi salah satu tujuan dalam kehidupan pernikahan. Meski begitu, ada pasangan yang segera dikaruniai anak, ada pula yang harus menunggu terlebih dahulu.

Terkait hal ini, ada baiknya sebagai umat Islam berdoa kepada Allah SWT, agar diberikan keturunan. Berikut bacaan doa agar diberi keturunan, sebagaimana dihimpun Okezone pada Rabu (20/8/2025):

1. Bacaan Doa agar Diberi Keturunan

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةًۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

Rabbi hab li mil ladungka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud-du'a'.

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (QS Ali ‘Imran: 38)