3 Bacaan Dzikir Penyembuh Segala Penyakit

JAKARTA - Bacaan dzikir penyembuh segala penyakit bisa diamalkan saat mengalami masalah kesehatan. Hal ini agar diberikan kesehatan seperti sedia kala oleh Allah SWT.

Penyakit merupakan ujian dari Allah SWT. Sakit juga bisa menjadi nikmat karena dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan masa lalu.

Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

Artinya: “Tidak ada seorang muslim yang ditimpa cobaan berupa sakit dan sebagainya, melainkan dihapuskan oleh Allah ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya.” (HR Muslim).

Karena itu, ketika jatuh sakit, bisa zikir kepada Allah SWT agar diangkat penyakitnya sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi. Berikut bacaan dzikir penyembuh segala penyakit, sebagaimana melansir laman NU, Rabu (20/8/2025):

1. Dzikir Penyembuh Segala Penyakit

Di antara dzikir yang dapat diamalkan saat seorang hamba sakit adalah membaca kalimat: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin.

Artinya: “Tiada Tuhan selain Engkau, Allah. Mahasuci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad mengutip hadits Nabi Muhammad SAW. Ia bersabda:

أيُّما مسلمٍ قال في مرضِه لا إلهَ إلَّا أنت سبحانك إنِّي كنتُ من الظَّالمين أربعين مرَّةً فمات في مرضِه ذلك أُعطِي له أجرَ شهيدٍ ، وإن برئ برئ وقد غُفِرت له جميعُ ذنوبِه

Artinya: “Siapa saja seorang muslim yang berdoa ketika sakitnya kalimat ”Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin” sebanyak 40 kali, lalu meninggal disebabkan sakitnya itu, maka baginya ganjaran mati sahid. Namun sekiranya dia sehat, sungguh diampuni baginya segala dosanya.” (HR Al-Hakim).

2. Dzikir Al-Ikhlas

Dalam Kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut dzikir lain yang dapat diamalkan orang sakit, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Nabi Muhammad saw bersabda:

من قرأ سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه مائة مرة ، لم يفتن في قبره . وأمن من ضغطة القبر . وحمله الملائكة يوم القيامة بأجنحتها ، حتى يجيزونه من الصراط إلى الجنة