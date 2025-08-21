4 Doa Penguat Iman kepada Allah SWT, Ini Daftarnya

JAKARTA - Doa untuk menguatkan iman perlu diketahui umat Islam. Hal ini agar dapat menjaga bahkan meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah SWT.

Umat Islam dapat berdoa memohon kepada Allah SWT. Ini termasuk memohon kepada Allah SWT agar iman selalu kuat.

Ada sejumlah doa yang bersumber dari Alquran bisa diamalkan untuk hal ini. Berikut daftarnya, sebagaimana melansir laman Muhammadiyah, Kamis (21/8/2025):

1. QS Al-Kahfi ayat 10

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan ini.”

2. QS. Ali Imran ayat 8

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi.”

3. QS. Ali Imran ayat 147

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.”