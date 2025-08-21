Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

4 Doa Penguat Iman kepada Allah SWT, Ini Daftarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 21 Agustus 2025 |18:21 WIB
4 Doa Penguat Iman kepada Allah SWT, Ini Daftarnya
4 Doa Penguat Iman kepada Allah SWT, Ini Daftarnya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Doa untuk menguatkan iman perlu diketahui umat Islam. Hal ini agar dapat menjaga bahkan meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah SWT. 

Umat Islam dapat berdoa memohon kepada Allah SWT. Ini termasuk memohon kepada Allah SWT agar iman selalu kuat.

Ada sejumlah doa yang bersumber dari Alquran bisa diamalkan untuk hal ini. Berikut daftarnya, sebagaimana melansir laman Muhammadiyah, Kamis (21/8/2025): 

1. QS Al-Kahfi ayat 10

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan ini.”

2. QS. Ali Imran ayat 8

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi.”

3. QS. Ali Imran ayat 147

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement