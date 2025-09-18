Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tata Cara Sholat Jamak Takhir Maghrib dan Isya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |11:18 WIB
Tata Cara Sholat Jamak Takhir Maghrib dan Isya
Tata Cara Sholat Jamak Takhir Maghrib dan Isya (Pexels)
A
A
A

JAKARTA - Tata cara sholat jamak takhir patut diketahui umat Islam. Itu karena kadang kala ada kondisi yang membuat muslim kesulitan menjalankan sholat. 

1. Sholat Jamak Takhir

Diketahui, sholat merupakan tiang agama. Karena itu, meski sedang berada dalam perjalanan atau dalam kondisi kesulitan tertentu, ada keringanan bagi muslim untuk menjalankan sholat, yakni dengan menggabungkannnya atau disebut dengan sholat jamak. 

Ada dua sholat jamak, yaitu jamak taqdim dan takhir. Tidak semua sholat bisa dijamak. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat dzuhur dengan ashar dan sholat maghrib dengan isya.

2. Tata Cara Sholat Jamak Takhir Maghrib dan Isya

Berikut tata cara sholat jamak takhir Maghrib dan Isya, melansir laman NU, Kamis (18/9/2025):

Guna mengerjakan sholat jamak takhir Maghrib dan Isya, wajib melakukan sholat tersebut pada waktu Isya dan diawali dengan Sholat Isya terlebih dahulu baru Sholat Maghrib.

• Berdiri menghadap kiblat lalu berniat sholat jamak takhir Maghrib dan Isya. Cukup diungkapkan di dalam hati.

• Takbiratul ihram.

• Lalu Sholat Isya 4 rakaat seperti biasa.

• Salam.

• Berdiri lagi kemudian membaca niat Sholat Maghrib dan takbiratul ihram.

• Setelah itu lanjutkan dengan Sholat Maghrib seperti biasa.

 

1 2
