Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

7 Keistimewaan Khadijah, Istri Pertama Nabi Muhammad

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |15:43 WIB
7 Keistimewaan Khadijah, Istri Pertama Nabi Muhammad
7 Keistimewaan Khadijah, Istri Pertama Nabi Muhammad (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama pertama Rasulullah SAW. Sebagai istri pertama Rasulullah, Khadijah memiliki sejumlah keistimewaan. 

Sayyidah Khadijah mendukung penuh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Ia juga tercatat sebagai muslimah pertama. 

Berikut keistimewaan Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, melansir laman Kemenag, Senin (22/9/2025):   

1. Wanita Terbaik di Zamannya

Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah dikenal sebagai wanita tangguh yang cukup disegani di kalangan masyarakat Makkah. Khadijah juga disebut sebagai pemimpin wanita Quraisy, memiliki kecantikan, kekayaan, kemuliaan, dan nasab yang terhormat. Semua keistimewaan ini menarik perhatian bangsa Quraisy. 

Selain itu, Khadijah mampu menjaga kehormatan dan harga dirinya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan:

لانها كانت تدعى فى الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصياتها

Artinya: "Di masa Jahiliyah, Khadijah disebut ath-Thâhirah (wanita suci) karena dia sangat ketat dalam menjaga kehormatan dirinya." (Syekh Nawawi Al-Bantani, Madarijus Su'ud, [Semarang, Karya Toha Putra: t.t], halaman 30)

2. Orang Pertama yang Beriman

Beberapa tahun setelah menikah, Nabi Muhammad diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. 

Saat itu, tantangan dakwah begitu berat. Khadijah kemudian menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah. Ia membenarkan semua ajaran yang disampaikan Nabi. Imam Ibnu Katsir mengungkapkan:

كَانَتْ خَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ باللَّه ورسوله وصدق بماجاء به

Artinya: "Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta membenarkan apa yang dibawa oleh beliau." (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz III, halaman 24)

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/330/3183870/nabi_muhammad-0M9m_large.jpg
Kisah Teladan Nabi Muhammad SAW, Pemimpin yang Berkorban dan Senang Mendengarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/614/3177452/muhammad-y4ms_large.jpg
Menyingkat Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Jadi SAW, Apa Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390/nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/614/3176092/muhammad-QZDj_large.jpg
Teladan Nabi Muhammad SAW dalam Kehidupan Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175880/nabi_muhammad_saw-kzcb_large.jpg
Kisah Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175641/muhammad-qBSj_large.jpg
Kisah Masa Kecil Nabi Muhammad SAW Jadi Penggembala Kambing
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement