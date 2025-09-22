7 Keistimewaan Khadijah, Istri Pertama Nabi Muhammad

JAKARTA - Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama pertama Rasulullah SAW. Sebagai istri pertama Rasulullah, Khadijah memiliki sejumlah keistimewaan.

Sayyidah Khadijah mendukung penuh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Ia juga tercatat sebagai muslimah pertama.

Berikut keistimewaan Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW, melansir laman Kemenag, Senin (22/9/2025):

1. Wanita Terbaik di Zamannya

Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah dikenal sebagai wanita tangguh yang cukup disegani di kalangan masyarakat Makkah. Khadijah juga disebut sebagai pemimpin wanita Quraisy, memiliki kecantikan, kekayaan, kemuliaan, dan nasab yang terhormat. Semua keistimewaan ini menarik perhatian bangsa Quraisy.

Selain itu, Khadijah mampu menjaga kehormatan dan harga dirinya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan:

لانها كانت تدعى فى الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها وصياتها

Artinya: "Di masa Jahiliyah, Khadijah disebut ath-Thâhirah (wanita suci) karena dia sangat ketat dalam menjaga kehormatan dirinya." (Syekh Nawawi Al-Bantani, Madarijus Su'ud, [Semarang, Karya Toha Putra: t.t], halaman 30)

2. Orang Pertama yang Beriman

Beberapa tahun setelah menikah, Nabi Muhammad diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia.

Saat itu, tantangan dakwah begitu berat. Khadijah kemudian menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah. Ia membenarkan semua ajaran yang disampaikan Nabi. Imam Ibnu Katsir mengungkapkan:

كَانَتْ خَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ باللَّه ورسوله وصدق بماجاء به

Artinya: "Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta membenarkan apa yang dibawa oleh beliau." (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, juz III, halaman 24)