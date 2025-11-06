Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:25 WIB
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada doa yang dapat dibaca saat melihat bulan purnama. Doa ini bisa diamalkan kaum muslim saat melihat fenomena tersebut. 

Bulan purnama adalah fase bulan ketika bulan terlihat bulat sempurna dan bercahaya terang karena seluruh permukaannya yang menghadap Bumi disinari oleh Matahari. Fenomena ini terjadi ketika Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan, dengan posisi ketiganya sejajar dalam garis lurus. 

Saat melihat fenomena ini, umat Islam dianjurkan untuk membaca doa. Berikut bacaan doa melihat bulan purnama, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (6/11/2025): 

1. Membaca Masya Allah Laa Quwwata Illa Billah

Doa melihat bulan purnama supermoon sesuai sunnah pertama yakni membaca Masya Allah La Quwwata Illa Billah
 ما شاء الله لا قوة إلا بالله 

Artinya: Masya Allah tidak ada kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah.

2. Doa Keamanan dan Keimanan

Doa melihat bulan purnama sesuai sunnah berikutnya yakni doa permohonan keamanan dan keimanan serta selamatan.

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ 

Latin: Allahumma ahillaahu 'alaina bilamni wal iimaani, wasalaamati wal islaami wattaufiiqi limaa nuhibbu wa tardhii robbana wa robbukallahu. 

Artinya: “Ya Allah jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufiq yang membimbing kami menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhan kamu (wahai bulan), adalah Allah.” (HR. Ahmad).

 

Halaman:
1 2
