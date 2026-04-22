Cerita Jemaah Haji Termuda Berusia 14 Tahun dari Jakarta, Gantikan Ayahnya yang Jatuh Sakit

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |19:05 WIB
Yazid Rizki Bahri menjadi jemaah haji Indonesia termuda. (Foto: Yuwantoro/IMG)
JAKARTA - Calon jemaah haji terus berdatangan ke Embarkasi Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (22/4/2026), menjelang puncak musim haji. Salah satunya rombongan kloter ketiga yang didominasi jemaah asal Jakarta Barat.

Di antara ratusan jemaah, terdapat sosok termuda, yakni Yazid Rizky Bahri (14), pelajar kelas dua SMP Nurul Fikri Bogor, warga Kebayoran Lama. Ia berangkat ke Tanah Suci bersama ibunya. Yazid mengaku berangkat haji tahun ini untuk menggantikan ayahnya yang sakit. Meski mendapat kesempatan langka di usia muda, ia mengaku menyimpan rasa khawatir.

“Ya, ini menggantikan orang tua yang berhalangan, tidak bisa ikut ibadah haji. (Ayah) sakit permanen, cuci darah. Akhirnya diganti sama Yazid. Awalnya mau diganti sama neneknya, tapi karena neneknya sudah pernah pergi haji juga, jadi kata Ustaz mending langsung ke anaknya saja," katanya.

Ia juga mengakui ada beban tersendiri sebagai jemaah termuda. Meski termasuk beruntung dapat menunaikan ibadah haji sedini mungkin, Yazid justru merasa takut. “Perasaannya takut, soalnya takutnya selesai ibadah haji masih ingin melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya,” katanya.

Persiapan yang dijalani pun terasa lebih berat dibandingkan umrah yang pernah ia ketahui. Yazid pun harus belajar lebih tekun. “Persiapannya agak berat, barang yang harus dibawa banyak juga. Beda sama umrah, umrah cuma barangnya tidak terlalu banyak jadi gampang. Kalau haji susah, eh ribet,” ucapnya.

Meski demikian, dukungan keluarga menjadi penguat bagi Yazid. Ia berharap sepulang dari Tanah Suci bisa menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu menjaga ibunya. Selain itu, ia juga memiliki doa khusus yang ingin dipanjatkan. “Semoga ayah bisa sehat, bisa melawan penyakitnya. Terus bisa jadi orang yang sukses,” katanya.

 

Persiapan Pemberangkatan, 441 Calon Haji Kloter ke-3 Tiba di Asrama Haji Pondok Gede
Apa Perbedaan Rukun Haji dan Wajib Haji
Petugas Haji Diingatkan Tak Flexing, Wamenhaj: Fokus Layani Jemaah
Daftar Haji 2026 Kemungkinan Berangkat Tahun Berapa?
Apakah Ibadah Haji Dapat Menghapus Dosa? Ini Penjelasannya
Dukung Kelancaran Ibadah Haji, BRI Siapkan SAR152,49 Juta untuk Living Cost Jemaah
