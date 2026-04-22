Persiapan Pemberangkatan, 441 Calon Haji Kloter ke-3 Tiba di Asrama Haji Pondok Gede

JAKARTA — Calon jemaah haji terus berdatangan ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, menjelang rencana pemberangkatan ke Tanah Suci. Terpantau, sebanyak 441 jemaah haji kloter ketiga dari 19 kloter yang dijadwalkan berangkat melalui embarkasi tersebut telah tiba pada Rabu (22/4/2026) siang.

Kepala UPT Asrama Haji Pondok Gede, Muhammad Ali Zakiyudin, mengatakan kloter ketiga dijadwalkan tiba sekitar pukul 12.00 WIB dan menjalani proses penyerahan dokumen pada sore hari. Menurut jadwal, para jemaah haji tersebut akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Kamis (23/4/2026) dini hari.

“Jadi ini sesuai jadwal, sudah mulai masuk kloter tiga di embarkasi untuk persiapan keberangkatan besok,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh jemaah pada kloter ketiga masih menjalani proses pemeriksaan kesehatan sebelum dinyatakan layak berangkat esok hari. “Untuk sementara sekarang masih proses kesehatan. Jadi penentuan nanti ada di tim kesehatan,” katanya.

Adapun jemaah dalam kloter ketiga berasal dari wilayah DKI Jakarta. Asrama Haji Pondok Gede memang khusus melayani keberangkatan jemaah dari provinsi tersebut. Zakiyudin menambahkan, proses keberangkatan kloter pertama dan kedua sebelumnya berjalan lancar tanpa kendala berarti. Ia menyebut seluruh tahapan, termasuk kelengkapan dokumen, telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Untuk kloter satu dan dua, Alhamdulillah semua berjalan sesuai jadwal,” ucapnya.

Dari hasil evaluasi, kesadaran jemaah terkait aturan barang bawaan juga dinilai semakin baik. Menurutnya, hasil pemeriksaan awal hingga akhir menunjukkan tidak banyak pelanggaran terkait barang yang dilarang maupun batas maksimal berat koper.