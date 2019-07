Artis sensasional Vanessa Angel lagi-lagi bikin heboh publik karena dirinya tampil berhijab. Wajahnya terlihat semakin terang dan manglingi dalam balutan hijab print.

Walau menuai pujian, tapi sebagian orang malah bikin salah fokus lihat gaya ini. Celana jeans yang dipakai Vanessa Angel dinilai ketat, bahkan resletingnya terlihat turun.

Tidak cuma nyaman dengan denim style, Vanessa Angel juga mengenakan blouse baby pink sampai bagian pinggang saja. Untuk menutupi bagian dada, dia mengenakan pasmina bermotif bunga-bunga, nuansanya gold dengan sentuhan oranye.

Â

Lalu dia pakai hijab yang bikin penampilannya makin cantik. Vanessa Angel pilih hijab square animal print, bermotif macan tutul.

Bibir merahnya begitu merekah dan senyumannya tetap menggoda. Pulasan makeup-nya yang tipis, dengan tambahan alis dan eyeliner sedikit tebal, bikin pesona cantik Vanessa Angel berbeda.

Saat mengunggah foto ini sehari lalu di Instagram pribadinya @vanessaangelofficial, lebih dari 58 ribu Netizen menyukai foto ini. Kemudian Netizen pun menghiasi kolom komentar Vanessa Angel ini.

"Nah ginikan anggun lebih cakep👍👍," tutur @ginola1112.

"Adem deh kalo gitu 😚," tambah @cindytyaa_.

"Hijab... ? Nice..... 👍👍👍," sambung @crishtoper_razkha.

"This looks... is much better Neng... good job... please keep it like this. I believe u re such a good person inside...," puji @fercho7708.

"Cantiknya bebebku sayank....😍😍😍❤️❤️❤️❤️," pungkas @eko.hariyanto.351.

(tam)