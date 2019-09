Irish Bella mulai mengenakan hijab akhir-akhir ini. Meski sedang hamil, ia berusaha tampil cantik dan stylish.

Dalam akun instagram miliknya, @_irishbella_ , Irish Bella tampak memakai berbagai macam outfit hijab yang menambah kecantikannya. Buat ibu-ibu hamil bisa ditiru outfit artis cantik yang akrab disapa Ibel ini.

1. Cantik dengan nuansa teracotta

Kali ini Ibel mengenakan pakaian dengan nuansa teracotta. Mulai dari hijab hingga celana jogernya berwarna senada. "Ceritanya bumil mau ootd," kata Ibel dalam keterangan foto di akun Instagram-nya.

Outfit untuk ibu hamil ini nampak simpel sehingga kamu akan lebih mudah bergerak. Seperti celana joger, tidak akan membuat perut menjadi sesak.

2. Gaun ungu bak princess

Berikutnya, Ibel mengenakan gaun ungu polos dan dipadukan dengan jilbab segi empat bercorak senada dengan gaun yang dipakainya. Ia terlihat begitu anggun bak princess yang cantik jelita.

"Verified i am built from every mistake i have ever made and i’m grateful for it," katanya.

3. Manis dengan setelan serba coklat

Kali ini Ibel mengenakan setelah hijab serba coklat, yaitu mulai dari gamis hingga hijab semua berwarna senada. Nampak perut Ibel pun sudah semakin besar.

"Coba coba pake baju syari ternyata nyaman juga, cuttingan simpel dan ga banyak aksen-aksen, cocok banget buat kamu yang belajar hijrah atau yang sudah hijrah dan enaknya lagi bisa di pake sama bumil karna lebar rok nya bikin kamu keliatan seperti princess," katanya.

4. Simpel dengan rok plisket

Ibel berpenampilan simpel dengan mengenakan rok plisket beige, kaos hitam, dan hijab warna pastel. Istri Ammar Zoni tampak memikat dengan gaya ini.