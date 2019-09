Warna-warna cerah dan manis seperti pink atau merah muda selalu memperlihatkan kesan fresh. Rupanya warna pink ini juga digemari para hijabers. Mereka memakai gaya hijab pink agar terlihat makin menawan dan fresh.

Bagi kamu yang menyukai warna pink, bisa loh mengikuti gaya hijab pink mereka. Okezone telah merangkumkan gaya hijab pink untuk kamu di sini. Simak ya!

1. Ayana Moon

Selebgram asal Korea Selatan ini sering menggunakan warna-warna feminim. Ia juga pecinta warna-warna pastel, seperti pink. Dalam foto yang diunggah di akun instagram miliknya, Ayana makin cantik ketika memakai hanbook warna pink.

"Salam! I am here, your fav korean muslimah," tulis Ayana. Hanbook sendiri adalah baju tradisional asal negeri aslinya. Sambil memakai hanbook, ia berfoto di depan Istana Gyeongbokgung di Seoul, Korea Selatan.

2. Risty Tagor Risty Tagor sering mengunggah foto-foto saat memakai pakaian warna pink. Kali ini ia mengenakan stelan hijab syari warna pink, sehingga membuatnya nampak lebih fresh. Jika diintip di akun sosial medianya, sepertinya ibu dua anak ini memang pecinta warna pastel atau warna-warna ceria lainnya. 3. Natasha Rizky Artis cantik satu ini pun beberapa kali memakai pakaian warna pink. Seperti dalam foto yang diunggah di akun instagram miliknya ini, ia mengenakan longdress dan hijab dengan warna senada. 4. Zee Zee Shahab Jarang terlihat di media, Zee Zee ternyata sedang asyik menjalani perannya sebagai ibu. Artis cantik berhidung mancung ini juga sering mengenakan warna-warna pastel. Seperti foto satu ini, ia memakai gamis dengan memadukan warna pink dan putih. Warna yang dipakainya memang lebih kalem, dan membuat Zee Zee nampak lebih muda, ya.