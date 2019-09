Gaya berbusana dengan hijab kini semakin beragam, modelnya pun bermacam-macam. Bukan hanya dengan warna senada saja, motif dan warna yang bertabrakan pun kini sedang tren di kalangan para hijabers.

Artis-artis cantik ini pun kerap berpenampilan dengan paduan hijab yang bertabrakan. Meski begitu, warna-warna hijab bertabrakan ini tidak terlihat norak malah terlihat semakin menarik. Siapa saja ya?

1. Diandra Marsha

Keponakan Maia Estianty ini kini sedang jadi perbincangan warganet, karena wajahnya yang cantik dan imut. Gaya berhijabnya pun cocok ditiru oleh anak-anak muda.

Ia pun beberapa kali berpenampilan dengan out of the day (OOTD) dengan warna yang bertabrakan. Seperti yang diunggah di akun instagram miliknya ini. Ia mengenakan rok maxi blaster hitam putih, sweater kuning dan jilbab coklat.

2. Terry Putri

Presenter cantik yang kini memutuskan untuk berhijab, membuat penampilannya semakin banyak dilirik warganet. Gaya hijab Terry Putri memang lebih feminin, tapi ia juga beberapa kali tampil berani dengan memakai warna yang bertabrakan.

Seperti dalam foto yang diunggah di akun instagram miliknya. Ia memakai baju warna hijau menyala, maxi etnik dan pasmina warna krem.

3. Natasha Rizky Artis cantik satu ini pun beberapa kali memadukan warna pakaian yang bertabrakan. Seperti dalam foto yang diunggah di akun Instagram miliknya ini, ia memakai jilbab pink, kaos blaster hitam putih dan celana jeans. Meski kini ia sudah memiliki tiga anak yang lucu dan menggemaskan, tapi Natasha Rizky masih tetap awet muda, loh. 4. Zaskia Adya Mecca Istri sutradara terkenal ini dikenal dengan gaya hijabnya yang casual dan cukup nyentrik. Zaskia pun beberapa kali tampil dengan memadukan warna yang bertabrakan. Salah satunya ia memakai celana kulot biru dongker, kemeja blaster biru dongker dengan strip merah, dan jilbab polos warna krem. Gayanya memang terlihat santai, bisa Anda tiru.