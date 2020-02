Saat musim hujan tiba, banyak hijabers yang masih bingung untuk memadupadankan outfit yang akan mereka kenakan saat beraktivitas di luar.

Apalagi saat musim hujan, kamu harus mengenakan pakaian yang hangat namun tetap harus nyaman saat dikenakan. Selain itu juga harus fashionable dan membuatmu tampak cantik dan modis ya.

Jangan jadikan hujan sebagai pengahalang kamu untuk tetap tampil modis. Buat kamu yang masih bingung, kamu bisa sontek empat gaya hijab yang cocok dikenakan saat musim hujan ala artis dan selebgram ini.

1. Tampil simpel dengan cardigan oversized

Buat kamu yang ingin tampil simpel, kamu bisa sontek gaya Gita Savitri berikut ini. Gita mengenakan cardigan oversized berwarna putih keabuan. Selain itu dirinya juga mengenakan hijab segi empat yang memiliki warna senada dengan celana panjangnya. Ia tak lupa mengenakan flat shoes berwarna putih. Tampil nyaman nggak harus ribet kan girls?

2. Long skirt hitam dan atasan putih dengan scarf colorful, tampak modis

Saat musim hujan pastinya kamu butuh pakaian hangat tetapi tetap modis bukan? Penampilan Zaskia Sungkar kali ini bisa jadi referensinya. Zaskia mengenakan kemeja berwarna putih dengan long skirt hitam dengan hijab segi empat berwarna senada. Ia juga mengenakan scarf colorful yang dilitkan agar membuat tubuhnya tetap hangat. Untuk menyempurnakan gaya fashionnya, ia mengenakan slingbag berwarna biru dan juga sneakers hitam. Modis banget ya.

3. Kece dengan blouse berbulu dan boot

Mau tampil kece badai ala Zaskia Mecca? Kamu bisa tiru gayanya dengan mengenakan blouse off white bermotif bulu rajut dengan inner berwarna merah maroon. Untuk hijabnya cukup kenakan hijab segi empat polos agar tetap nyaman. Zaskia juga membawa tote bag berwarna putih yang dapat digunakan untuk membawa perlengkapan. Untuk bawahannya kamu bisa mengenakan celana jeans yang longgar agar tetap sopan. Sedangkan sepatunya, Zaskia mengenakan boot hitam yang cocok banget untuk beraktivitas saat musim hujan.

4. Modis dengan long cardigan off white

Long cardigan off white masih dilirik oleh para kaum hawa untuk memiliki tampilan yang modis. Tak terkecuali oleh mantan penyanyi cilik satu ini, Delia Septianti. Delia mengenakan long cardigan off white yang dipadukan dengan inner warna senada. Untuk menyempurnakan penampilannya, Delia mengenakan hijab segi empat berwarna krem, celana kulot kuning mustard, sling bad dan juga heels putih bermotif emas.