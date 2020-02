Muslim Fashion Festival - Muffest 2020 sudah beberapa hari ini digelar. Tidak hanya memperkenalkan tren hijab, tetapi juga pengetahuan melalui talkshow.

Salah satu agenda di Muffest 2020 ini adalah mengadakan talkshow bersama tiga hijabers cantik dan juga menginspirasi, salah satunya Mega Iskanti. Selain membicarakan perkembangan dan makna, fashion blogger, Mega Iskanti juga menuturkan gaya hijab kesehariannya.

Ia menuturkan lebih memilih mengenakan pakaian atau hijab yang lebih simpel. Hal ini dikarenakan dirinya adalah seorang traveler hijaber yang tentunya harus menyesuaikan dengan hobinya itu.

"Sebenarnya kalau ditanya bagaimana (red-hijab) ketika pergi traveling, jadi aku enggak suka terlalu ribet yang simpel saja dan seadanya saja," ujarnya saat mengisi acara talkshow di Muffest 2020, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ungkapan Mega ini terlihat ketika ia mengisi talkshow di Muffest 2020. Traveler cantik ini lebih memilih mengenakan celana panjang berwarna coklat, tunik dengan corak warna-warni dan jilbab polos segi empat dengan nuansa nude.

Selain itu, selebgram asal Amerika, Summer Albarcha juga berkesempatan hadir di talkshow Muffest 2020. Ia juga menanggapi tentang fashion muslim, khususnya yang saat ini tengah menjadi tren di kalangan para hijabers dunia.

Menurut Summer, perpaduan warna untuk hijab adalah tantangan. Hal ini dikarenakan sebagai bagian dari identitas diri atau Muslim lainnya. "I think this is chalenge," katanya