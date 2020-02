Umat Islam menyambut bulan Rajab yang tiba pada Selasa 25 Februari 2020. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk beramal di bulan ini.

Salah satunya melaksanakan puasa Rajab. Puasa ini tata caranya sama seperti puasa Ramadhan, bedanya hanya dilakukan pada bulan Rajab.

Nah, buat kalian yang sedang berpuasa Rajab, tak ada salahnya nanti berbuka puasa dengan sup kesukaan Rasulullah SAW. Tahukah kamu, sup yang paling disukai Rasulullah adalah tharid.

Bahkan saking enaknya, Rasulullah memuji sup tharid sebagaimana beliau memuji istrinya, Aisyah. Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Keutamaan Aisyah dibanding perempuan-perempuan lain bagaikan keutamaan tharid dibandingkan makanan-makanan lain.”

Lalu seperti apakah tharid?

Tharid merupakan makanan tradisional favorit masyarakat Arab. Tharid terbuat dari potongan roti dalam kaldu sayuran atau daging. Selain di Arab Saudi sendiri, makanan ini juga digemari di Irak, biasanya dikonsumsi pada saat bulan suci Ramadhan. Namun pada bulan Rajab ini kalian bisa mencobanya sebagai menu buka puasa.

Bahan utama tharid antara lain kaldu dengan isian utama kacang chickepa atau himmis. Cara membuatnya, kacang himmis direndam hingga mengembang.

Kemudian daging ayam dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam air mendidih. Lalu rebus biji jintan yang dibungkus dengan kain bersih serta garam.

Bumbu lain dari tharid adalah bawang bombay dan potongan keju. Setelah kaldu matang, di atasnya lalu ditaburi lada hitam serta ditambahkan telur ayam mentah sehingga sup tampak seperti mata sapi (uyun al-baqar). Kaldu yang kental itu kemudian disantap bersama roti semolina (khubz samidh).

Makanan berkuah kaldu semacam tharid merupakan warisan peradaban manusia yang cukup tua. Konon, hidangan ini merupakan hidangan pertama yang benar-benar disiapkan. Seperti dilansir dari website Jatman, sebelum ada tharid, manusia zaman batu saat ingin makan hanya memotong-motong saja daging dan membakarnya. Makanan mereka sejenis barbeque atau sate. Nah, buat kalian yang sedang berpuasa, tak ada salahnya nanti sore menyiapkan tharid untuk buka puasa. Apalagi sup yang disajikan panas ini cocok dinikmati saat musim hujan seperti ini.