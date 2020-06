BERFOTO di depan cermin jadi salah satu trend di kalangan cewek-cewek sekarang tak kecuali selebgram. Mereka berselfie di depan cermin lalu mengunggahnya ke Instagram. Tiga selebgram hijabers ini juga punya hobi serupa.

Baca juga: 4 Hijabers Hobi Pakai Warna Pastel, Cut Meyriska hingga Zaskia Mecca

Wafiq Malik misalnya. Adik dari penghafal Alquran Taqy Malik ini menyebut cermin salah satu sarana untuk melihat kekurangan diri.

"Cermin. Bukan hanya sekedar tempat memberitahu dimana letak kesalahan, kekurangan atau kotoran yang menempel di wajah. Jauh daripada itu, cermin adalah sarana atau tempat kita untuk memperbaiki diri," tulis dia di akun Instagramnya @wafiqmalik_.

Dia mengutip hadist diriwayatkan Imam Bukhari dan Baihaqi, “Seorang mu’min merupakan cermin bagi saudara mu’min lain.”

Tulisan itu dibuatnya melengkapi sebuah foto selfie di depan cermin yang diunggal Wafiq. Dia tak memperlihatkan wajahnya, hanya menampilkan busana berupa cadar, abaya hingga slingbag dengan warna gelap serasi.

1. Dres ultrafeminin Hamidah Rachmayanti

Selain Wafiq, hijaber lainnya terkenal gemar selfie di cermin adalah Hamidah Rachmayanti. Pemilik 1,2 juta followers mengenakan dress rancangan Barli Asmara bertema Neelakurinji memposting foto di akun @hamidahrachmayanti. Potongan baju bersiluet ultrafeminin ini ia sempurnakan dengan riasan flawless.

Sembari menjepret dengan handphone, ia pamer gaunnya yang berwarna hijau mint dengan kancing depan berbordir bunga mawar peach pastel.

Kelembutan warna bajunya diimbangi dengan jilbab bernuansa baby peach. Demi protokol kesehatan, tak lupa ia memakai masker berwarna putih.

2. OOTD Lebaran Erlinda Yuliana

Momen Lebaran tidak mematahkan semangat selebgram Erlinda Yuliana buat berpose. Di depan cermin ia bergaya dengan kaftan berbahan silk warna krem beige. Ia padukan kaftan dengan outer maxi plisket warna senada plus jilbab coklat muda.

Pemilik akun @joyagh memamerkannya kepada 656 ribu followers-nya dengan wajh ceria.

3. Unperfect Outfit Mommy Freya

Ibu bayi online, Freya memang kerap berpose selfie di cermin. Kali ini pemilik nama lengkap Dwi Handayani Syah Putri yang punya 1,5 juta pengikut ini pamer dress rancangan Barli Asmara.

Lewat akun @dwihandaanda, ia nampak kekinian dengan stripe dress coklat muda berbahan satin. Jilbab segitiga warna copper menghias wajah ayunya. Tak lupa ia menyiapkan cermin, tripod, dan timer handphone-nya agar sesi fotonya sempurna.

"Life isn't perfect but your outfit can be," tuisnya.

Tak ayal komentar netizen bermunculan. Seperti yang ditulis @keanocaesar, "Di rumah saja tetap bisa photoshoot ga mamawik."