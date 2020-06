YOUTUBER Endah Sari Pratiwi membagikan tips memakai make up buat para hijabers yang sedang buru-buru. Meski simpel, tapi hasilnya tetap bagus, flawless dan juga mate di wajah.

"Ini tutorial make up yang super buru-buru. Jadi ini make up yang simpel banget, enggak pakai banyak produk tapi tetap kelihatan make up," katanya seperti dikutip dari channel YouTube, Sari Endah Pratiwi.

Nah, berikut ini adalah beberapa jenis make up simpel bagi hijabers yang sedang diburu waktu.

Baca juga: Kapan Waktu Terbaik Sholat Dhuha?

1. BB cream

Menggunakan BB cream jadi salah satu senjata ampuh bagi hijabers yang sedang diburu waktu, karena cream satu ini biasanya sudah bisa mengcoverege bagian-bagian yang harus disamarkan, seperti bekas jerawat dan kantung mata.

Totolkan BB cream ke area wajah, lalu ratakan dengan menggunakan sponge make up yang sudah dibasahi sedikit karena untuk memberikan kesan lebih flawless.

2. Eye shadow

Menggunakan eyeshadow di bagian kelopak mata akan memberika kesan lebih segar. Pakailah warna-warna natural seperti soft pink atau nude. Pakailah eye shadow tipis-tipis di bagian kelopak mata, dan gunakan jari untuk meratakannya.

3. Pensil alis

Meski sedang buru-buru menggunakan pensil alis jangan sampai ketinggalan. Arsir atau rapilan dulu alis sampai rapi, kemudian ukir dengan pensil alis yang sesuai dengan warna kulit. Memakai pensil alis akan memberikan kesan lebih natural dan penampilan juga semakin segar.

4. Eyeliner

Gunakan eyeliner agar lebih mempertegas dan membuat mata terkesan lebih lebar. Tapi jangan terlalu membuat garis tebal, buatlah setipis mungkin agar terlihat lebih natural. Pilih eyeliner waterproof atau tahan air, supaya tidak mudah pudar dan ketika dipakai wudhu tetap melekat.

5. Blush on Pakailah blush on tipis-tipis agar memperlihatkan kesan merona di pipi, sehingga penampilan pun lebih segar dan natural. Pilih warna blush on yang tidak terlalu mencolok, seperti warna soft pink atau peach. Selain itu bisa menggunakan blush on jenis apa saja, seperti blush on powder, cream atau stick. 6. Lip tint Nah memakai lip tint juga cocok bagi para hijabers yang sedang buru-buru. Gunakan lip tint setipis mungkin dengan warna lebih ceria, seperti cherry atau orange. Biasanya lip tint akan menempel lebih lama atau memberikan kesan matte di bibir.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya