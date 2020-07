OVERALL merupakan salah satu item fesyen yang melejit menjadi tren mode kasual di era 90-an. Diketahui, pakaian ini dipopulerkan oleh para pekerja di Inggris guna menghindari noda saat bekerja.

Hingga kini, tren overall nampak abadi sepanjang masa, terbukti dengan berbagai model dan motif yang semakin beragam dan begitu digemari oleh para pecinta mode.

Tak terkecuali para selebgram, yang kini menjadi panutan dalam beradu gaya. Salah satunya adalah Richa Etika Ulhaq, yang begitu popular dengan berbagai gaya busana hijabnya yang fashionable.

Di antaranya terdapat berbagai model overall yang pernah ia kenakan dan padukan dengan sempurna. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, dilansir dari akun Instagram @richaeu, Senin (27/7/2020).

1. Nude colour

Warna nude yang lembut tentu menarik hati bagi wanita untuk diaplikasikan dalam berbagai hal, salah satunya dalam berpakaian. Nuansa warna yang kale mini diaplikasikan Richa dalam padanannya mengenakan overall unik berwarna nude.

Untuk menutupi sebagian lengannya, ia memakai blus manset coklat sebagai innernya. Paduan serasi ia tampilkan dari hijab yang ia lilit dan sampirkan di salah satu sisi. Tak lupa, slingbag coklat kecil yang simpel nan minimalis turut melengkapi tampilannya tersebut. Kesan santai nan kasual begitu tergambarkan dari pemakaian sepatu sneakers putihnya yang netral.

2. Overall jins

Bahan jins dalam rancangan overall sudah sangat umum dan menjadi dominan. Seiring berkembangnya mode pakaian, turut memengaruhi model overall jins yang kian beragam. Salah satunya overall berbahan jeans satu ini, dengan tali pada lengan menyerupai belt berwarna coklat dan dilengkapi rumbai unik berbahan tile di bagian ujung bawah overall tersebut.

Paduan unik Richa terlihat dari padanan overallnya yang mengenakan atasan bermotif yang terkesan feminim. Sentuhan warna hitam yang netral ia torehkan pada hijabnya. Ia kembali mengenakan slingbag coklat favoritnya pada padanan kali ini. Kesan kasual ia tonjolkan dari sneakers putihnya di antara tampilannya yang cenderung feminim tadi.

3. Cute nan feminin

Padu padan blus pink unik dengan overall bermotif stripe dengan nuansa pink menjadikan Richa terlihat cute. Terlebih dengan paduan hijab yang ia tata dengan juluran asimetris yang begitu memperlihatkan sisi feminin pada tampilannya ini.

Sentuhan warna berbeda ia berikan pada tasnya yang ia gantungkan di pundaknya itu. Agar kian chic, ia memadukan outfit tersebut dengan sneakers putih yang tampak serasi.

4. Plaid overall

Motif plaid masih menjadi favorit lantaran motifnya yang minimalis. Diaplikasikan sempurna dalam overallnya, selebgram asal Malang ini memadukannya dengan blus motif bergaris yang stylish. Warna coklat yang netral ia pakai pada hijabnya itu.

Seakan menjadi warna favoritnya, torehan warna coklat khas kulit digunakan pada slingbag yang ia bawa. Tak lupa, kacamata hitam turut dikenakan untuk menunjang penampilannya. Keseluruhan outfitny tersebut disempurnakan dengan sneakers putih favoritnya.

(put)