PUASA Ayyamul Bidh adalah puasa pada tengah bulan, yaitu pada hari ke 13, 14, dan 15 di bulan-bulan tahun Hijriah. Disebut Ayyamul Bidh karena pada 3 hari itulah bulan bersinar terang, sehingga malam tampak putih bercahaya.

Karena kita disunahkan untuk berpuasa minimal 3 hari tiap bulannya, maka Ayyamul Bidh pada kalender Qamariyah itulah termasuk yang utama. Pada bulan Muharram 1441 Hijriah ini, Ayyamul Bidh bertepatan dengan tanggal 4, 5, dan 6 Agustus 2020.

"Puasa sunah satu ini ada yang membedakannya dengan puasa lainnya, yaitu dilakukan berturut-turut selama tiga hari setiap pertengahan bulan Hijriyah," ujar Guru Nahwu Sharaf dan Alquran Tajwid Pondok Pesantren Al Masthuriyah, Ustadz Muhammad Sulaeman Nur kepada Okezone beberapa waktu lalu.

Di antara keutamaannya, puasa pada pertengahan bulan Hijriah atau Ayyamul Bidh ini bagaikan puasa setahun penuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dalil-dalil yang bisa menjelaskan anjuran puasa ini adalah:

Hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

أَوْصَانِى خَلِيلِى بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ

Artinya: "Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1- berpuasa tiga hari setiap bulannya, 2- mengerjakan Sholat Dhuha, 3- mengerjakan sholat witir sebelum tidur.” (HR. Bukhari no. 1178)

Dan juga dari hadits Ibnu Milhan Al Qoisiy, dari ayahnya, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ . وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh yaitu 13, 14 dan 15 (dari bulan Hijriyah).” Dan beliau bersabda, “Puasa ayyamul bidh itu seperti puasa setahun.” (HR. Abu Daud no. 2449 dan An Nasai no. 2434. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

