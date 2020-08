PENAMPILAN merupakan poin utama yang patut diperhatikan manakal hendak bertemu dengan orang baru. Dalam berbagai aktivitas tentunya kita harus pintar dalam mempadu padankan busana yang akan kita gunakan. Kini zaman semakin berkembang dan fesyen hijab lah yang tengah digandrungi para muslimah.

Hijab mempunyai banyak warna dengan motif yang sangat cantik membuat geram semua hijabers untuk mengoleksinya. Banyak influencer dan selebgram yang sudah menegenakan hijab dengan gaya yang sangat fashionable. Mega Iskanti atau akrab dipanggil Mega merupakan selebgram hijab yang mempunyai banyak followers di Instagram pribadinya.

Gayanya yang modis dan kasual ini sering menjadi inspirasi para kaum hawa. Mega kerap mengenakan hijab biru di beberapa look-nya. Biru yang melambangkan ketenangan ini merupakan warna yang banyak disukai oleh orang-orang.

Lantas bagaimana Mega memadupadankan hijab biru dengan pakaiannya? Yuk langsung saja simak stylenya seperti dikutip dari Instagram pribadinya @megaiskanti.

1. Long outer dan longdress

Pada look pertama ini Mega menggunakan longdress yang didasari warna dark grey dan sedikit warna sentuhan cadet blue. Lalu dibaluti dengan longouter berwarna coklat setelah itu di mix and match hijab square motif pattern warna steel blue.

Gimana guys keren kan, look ini bisa kamu pakai traveling yang mengangkat tema alam pasti bagus banget lho!

2. Blus putih dan hijab blue sky

Kasual dan modis nama yang cocok untuk look kedua ini. Mega mengenakan blus warna putih dan celana bahan panjang yang berwarna midnight blue.

Untuk hijab Mega menggunakan hijab square warna sky blue. Look ini bisa kalian jadi referensi ketika ingin pergi ke kantor guys, karena sangat kasual.

3. Blus light sky blue dan kulot putih

Siapa yang pergi ke pantai akhir pekan ini? Sudah punya referensi belum stylenya bakal kayak gimana? Nah kalau belum, nih cocok banget look ke tiga ini bisa kalian pakai ke pantai. Mega menggunakan blus light sky blue dan kulot putih dengan dipadu padankan hijab square warnanya yang disesuaikan dengan blus. Cantik banget sih Mba Mega ini.

4. Long outerwear dan hijab square motif





Look keempat ini cukup simpel dengan mengenakan kaos hitam yang dibaluti dengan long outwear miliknya yaitu warna navy dan dipadukan dengan skinny jins hitam. Mega menggunakan hijab square motif warna biru.

5. Rok plisket dan kemeja





Look kelima ini bisa dibilang simpel dan kece, Mega menggunakan rok plisket warna navy yang di mix and match dengan kemeja warna dark slate grey. Lalu untuk hijabnya, Mega mengenakan hijab square warna steel blue. Nah, untuk semakin melengkapi look kali ini, alas kaki yang Mega gunakan adalah slippers shoes.