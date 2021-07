ARSY Hermanysah, putri sulung pasangan selebriti Anang Hermansyah dan Ashanty, kerap mencuri perhatian publik. Selain mewarisi paras cantik sang ibu, Arsy juga dikenal dengan tingkahnya yang menggemaskan serta menunjukkan sosok anak cerdas.

Salah satu tingkahnya yang menuai sorotan publik adalah ketika pemilik nama asli Arsy Addara Musicia Nurhermansyah ini lebih memilih mengenakan hijab. Kini ia pun kerap muncul di hadapan publik dengan tampilan berhijab.

Penasaran seperti apa penampilannya? Ini dia potret cantiknya Arsy Hermansyah saat mengenakan hijab, sebagaimana telah MNC Portal rangkum.

1. Jadi model klip video

Berdasarkan unggahan di akun Instagram-nya @queenarsy, Arsy Hermansyah diketahui sedang memiliki project sebagai talent dalam sebuah klip video.

Penampilan bocah berusia 6 tahun ini terlihat sangat cantik dan menggemaskan dengan setelan hijab serta gamis berwarna biru yang senada.

2. Cantik bagai gadis Timur Tengah

Mewarisi kecantikan dari ibundanya Ashanty, paras ayu Arsy Hermansyah juga tampak seperti kearab-araban.

Mengenakan hijab scarf berwarna coklat yang dilipat samping, penampilannya tersebut makin mempertegas kecantikan wajahnya yang bagaikan gadis Timur Tengah.

3. Like mother like daughter

Terdapat sebuah istilah yang berasal dari negara Barat untuk menggambarkan kemiripan seorang anak dengan orangtuanya yaitu "Like father like son". Namun istilah tersebut juga bisa diadaptasi menjadi "Like mother like daughter" untuk menggambarkan kemiripan anak perempuan dengan bundanya, seperti potret berhijab Arsy Hermansyah dan Ashanty berikut ini.

4. Busana pink polkadot yang menggemaskan

Arsy Hermansyah si gadis cilik kelahiran 14 Desember 2014 selain cantik juga dikenal sangat imut saat mengenakan hijab. Menggunakan pashmina yang dililitkan ke leher, penampilannya cantik juga menggemaskan dengan pemilihan busana polkadot berwarna pink tersebut.

5. Meng-cover lagu untuk Palestina

Tidak hanya mewarisi kecantikan sang bunda, Arsy Hermansyah juga diketahui memiliki bakat bernyanyi yang diturunkan oleh ayahnya yang merupakan seorang penyanyi ternama yaitu Anang Hermansyah.

Terbaru, Arsy Hermansyah baru saja menghasilkan sebuah karya dengan meng-cover lagu "Atouna el Toufoule" sebagai bentuk dukungan kepada sesama saudara Muslim di Palestina. Penampilannya yang berhijab juga tampak cantik dalam video klip lagu tersebut.

