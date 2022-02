KETIKA hamil bukan berarti gaya penampilan jadi diabaikan. Tampil cantik dan modis tetap bisa dilakukan saat hamil dalam keadaan perut membesar atau berat badan yang sedang bertambah.

Gaya berpakaian ketika hamil bukan berarti hanya baju atau dress hamil lho. Asal tahu trik mix and match outfit yang tepat, ibu hamil pun bisa terlihat modis.

Bingung bagaimana terlihat stylish saat hamil, apalagi bagi Muslimah yang berhijab? Tenang, sebagaimana telah MNC Portal rangkum, berikut ulasan singkat lima inspirasi gaya hijab yang modis dan cocok untuk ibu hamil dari empat selebritas cantik hijabers.

1. Oversize shirt

Outfit of the day (OOTD) mix and match dari Zaskia Sungkar ini bisa jadi ide gaya ke acara semi-formal ataupun sekedar ngemall. Memadukan kemeja kancing depan stripes oversized warna coklat susu bersama celana katun warna khaki yang nyaman. Aksen tali pada kemeja memberikan nuansa agak berbeda daripada kemeja biasa. Padukan bersama hijab segi empat satin yang dililit salah satu sisinya. Modis banget.

2. Jaket hoodie

Tampil lebih muda dengan memasangkan jaket hoodie warna neon yang mencolok sebagai atasan bersama rok plisket warna netral seperti putih sebagai bawahan. Tinggal dipadukan bersama sepasang sepatu sneakers yang nyaman dipakai berjalan dan hijab segi empat syari menutupi dada warna putih krem senada dengan rok. Ide OOTD cerdas dari Shireen Sungkar yang bisa dicontek.

3. Warna kontras Satu lagi ide tampil modis nan trendi saat hamil dari Shireen Sungkar. Bumil bisa nyaman mengenakan one piece outfit seperti long dress polos cutting A-line warna ungu indigo yang dipasangkan dengan hijab segi empat warna camel yang tak perlu dililit, cukup disampirkan santai ujungnya di bahu. Permainan warna kontras yang eye-catching bukan? 4. Dress full motif One piece dress memang potongan busana yang nyaman tentunya untuk ibu hamil karena simpel dan berpotongan loose, sehingga tidak membuat sesak. Ide OOTD one piece dress untuk bumil bisa juga sontek gaya Zaskia Mecca satu ini. Long dress katun full motif berpotongan lurus dipadukan hijab pashmina putih. Jika masih mengatung bisa ditambahkan pemakaian kaus kaki panjang warna netral seperti abu-abu sekaligus sebagai aksesori sandal. 5. Kemeja kantor Eits, siapa bilang kemeja kantor tidak bisa terlihat modis untuk ibu hamil? Contoh nih trik mix and match dari Natasha Rizky, yang terlihat kece dan trendi dalam balutan kemeja kantor warna biru muda dan rok frill cutting A-line hitam motif polkadot yang cute dan manis. Padukan bersama hijab segi empat simpel dan syari menutupi dada, sling bag dan sandal yang warnanya senada dengan hijab. Keren tanpa perlu banyak usaha!