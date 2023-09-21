Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Sholawat Thola'al Badru Alaina: Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |11:22 WIB
Sholawat Thola'al Badru Alaina: Arab, Latin, dan Terjemahan Indonesia
Ilustrasi membaca Sholawat Thola'al Badru Alaina. (Foto: Okezone)
SHOLAWAT Thola'al Badru Alaina: Arab, latin, dan terjemahan Indonesia bisa diketahui dalam artikel kali ini. Sangat menarik dihafalkan kaum Muslimin.

Berikut ini bacaan lengkap Sholawat Thola'al Badru Alaina, sebagaimana telah Okezone himpun:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا، مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّکْرُ عَلَيْنَا، مَا دَعَا لِلهِ دَاعِ

أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا، جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

أَنْتَ غَوْثُنَا جَمِيْعًا، يَا مُجَمَّلَ الطِّبّاعِ

کُنْ شَفِيْعًا يَاحَبِيْبِیْ، يَوْمَ حَشْرٍ وَاجْتِمَاع

رَبَّنَا صَلِّ عَلَیْ مَنْ، حَلَّ فِیْ خَيْرِ الْبِقَاعِ

وَاسْبِلِ السِّتْرَ عَلَيْنَا، وَاکْفِنَا شَرَّ النِّزَاعِ

وَأَغِثْنَا فِی الْبَلَايَا، يَا مُغِيْثًا کُلَّ دَاعِ

وَصَلَاةُ اللهِ دَوَامَا، لِلنَّبِیِّ شَمْسِ الْبِقَاعِ

وَكَذَا اَلٍ وَصَحْبٍ، مَاسَعَی لِلهِ سَاعِ

Thola’al badru alaina latin

 

Thola’al badru ‘alainaa, mintsaniyyatil wadaa’i

Wajabas syakru ‘alainaa, maa da’aa lillahi daa’i

 

Ayyuhal mab’utsuu fiinaa, ji’ta bilamril mutho’

Anta ghoutsuna jamii’an, ya mujammalath thibaa’i

 

Kun syafii’an ya habiibii, yauma hasrin wajtimaa’i

Robbanaa sholli ‘ala man, halli fii khoiril biqoo’i

 

Wasbilis sitro ‘alainaa, wakfiinaa sirron nizaa’i

Wa aghitsna fiil balaayaa, yaa mughitsa kulli daa’i

 

Wa sholatullahi dawaamaa, linnabiyyi syamsil biqoo’i

Wakadza alin wa shohbin, maa sa’aa lillahi saa’i 

Halaman:
1 2
