Kenakan Hijab saat Kajian Umi Pipik, Tissa Biani Tampil Anggun

TISSA Biani terlihat anggun dengan hijab saat menghadiri kajian Umi Pipik. Beberapa waktu lalu Umi Pipik mengadakan kajian yang dilakukan di kediaman Irish Bella. Kajian ini dihadiri oleh beberapa selebritas perempuan, termasuk Tissa Biani.

Bersama artis-artis senior seperti Mona Ratuliu, Meisya Siregar, Irish Bella, dan masih banyak lagi; Tissa Biani melalui unggahan di akun Instagram-nya membagikan momen dirinya ketika sedang kajian Umi Pipik.

Dengan mengenakan gamis bermotif biru yang dipadupadankan dengan hijab pashmina berwarna peach, Tissa Biani terlihat sangat anggun.

"لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا La tahzan innallaha ma'ana. Artinya: Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah terima kasih banyak ya @_ummi_pipik_ atas ilmu kajiannya hari ini, jujur aku banyak mendapatkan ketenangan hati dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan ku tentang kehidupan yang aku jalani belakangan ini," tulis Tissa Biani dalam unggahannya.

"Semoga berkah selalu ya umi. Terima kasih ka @_irishbella_ , dan ka @fitriarifinfw dah ajak aku," tambahnya.