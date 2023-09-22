Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Kenakan Hijab saat Kajian Umi Pipik, Tissa Biani Tampil Anggun

Alifah Mulyani , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |09:23 WIB
Kenakan Hijab saat Kajian Umi Pipik, Tissa Biani Tampil Anggun
Gaya hijab Tissa Biani di kajian Umi Pipik. (Foto: Instagram @tissabiani)
A
A
A

TISSA Biani terlihat anggun dengan hijab saat menghadiri kajian Umi Pipik. Beberapa waktu lalu Umi Pipik mengadakan kajian yang dilakukan di kediaman Irish Bella. Kajian ini dihadiri oleh beberapa selebritas perempuan, termasuk Tissa Biani. 

Bersama artis-artis senior seperti Mona Ratuliu, Meisya Siregar, Irish Bella, dan masih banyak lagi; Tissa Biani melalui unggahan di akun Instagram-nya membagikan momen dirinya ketika sedang kajian Umi Pipik.

Tissa Biani. (Foto: Instagram @tissabiani)

Dengan mengenakan gamis bermotif biru yang dipadupadankan dengan hijab pashmina berwarna peach, Tissa Biani terlihat sangat anggun.

"لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا La tahzan innallaha ma'ana. Artinya: Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah terima kasih banyak ya @_ummi_pipik_ atas ilmu kajiannya hari ini, jujur aku banyak mendapatkan ketenangan hati dan jawaban atas pertanyaan pertanyaan ku tentang kehidupan yang aku jalani belakangan ini," tulis Tissa Biani dalam unggahannya.

"Semoga berkah selalu ya umi. Terima kasih ka @_irishbella_ , dan ka @fitriarifinfw dah ajak aku," tambahnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/617/3076321/potret-gaya-hijab-cantik-ayana-moon-dengan-kebaya-bali-C0ZRzlh9mM.jpg
Potret Gaya Hijab Cantik Ayana Moon dengan Kebaya Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/12/617/3073774/gaya-hijab-cantik-kiky-saputri-di-masa-kehamilan-4-bulan-6g6ULE1kov.jpg
Gaya Hijab Cantik Kiky Saputri di Masa Kehamilan 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/617/3072534/gaya-hijab-terbaru-paula-verhoeven-di-tengah-perceraian-dengan-baim-wong-K7QSNNAolg.jpg
Gaya Hijab Terbaru Paula Verhoeven di Tengah Perceraian dengan Baim Wong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/617/3068549/paula-verhoeven-bagikan-potret-gaya-hijab-cadar-saat-umrah-banjir-pujian-dan-doa-JJkrOfBdV1.jpg
Paula Verhoeven Bagikan Potret Gaya Hijab Cadar saat Umrah, Banjir Pujian dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/617/3066885/gaya-cantik-nagita-slavina-kenakan-abaya-dan-hijab-syari-saat-umrah-ENA6HC8i27.jpg
Gaya Cantik Nagita Slavina Kenakan Abaya dan Hijab Syari saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/617/3065844/bergaya-hijab-serba-putih-cut-syifa-tampil-cantik-menawan-oaTvVFH8wR.jpg
Bergaya Hijab Serba-Putih, Cut Syifa Tampil Cantik Menawan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement