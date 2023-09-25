Hukum Bacaan Surat Al Maidah Ayat 48 Lengkap dengan Penjelasannya

HUKUM bacaan surat Al Maidah ayat 48 agar tidak salah dalam pelafalannya. Saat membaca Alquran, ada baiknya untuk mengetahui hukum bacaan atau ilmu tajwid. Hal ini dimaksudkan agar hukum bacaan Surat Al Maidah ayat 48 memiliki arti yang sama dan tidak disalah artikan.

Berikut isi surat Al Maidah ayat 48 beserta artinya:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗوَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ ٤٨

Artinya: "Dan Kami telah menurunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.

Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." (QS Al Maidah: 48).

Dalam surat tersebut, terkandung 12 macam humum bacaan yakni am hukum bacaan. Mulai dari ikhfa, idzhar, Qolqolah, Mad Thabi'i, idghom bighunnah, idghom bilaghunnah, tafkhim, Mas Aris Lissukun, Mad Layyin, Mad Wajib Muttashil, Mad Jaiz Munfashil dan Alif Lam Qomariyah.