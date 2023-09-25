5 Style Hijab Terkini Dokter Reza Gladys, Makin Cantik dan Glowing

REZA Gladys merupakan dokter sekaligus selebgram yang dikenal publik Tanah Air. Kakak ipar dari pedangdut Siti Badriah ini mencuri perhatian karena memiliki kulit wajah glowing.

Dokter Reza Gladys tidak hanya memiliki wajah glowing, namun juga gaya berpakaian yang sangat stylish.

Berikut ini 5 style hijab Dokter Reza Gladys yang diunggah melalui akun Instagram-nya @rezagladys:

1. Cantik dengan gaya hijab tema biru

Bak seorang model, dr Reza Gladys tampil dengan gaya hijab tema biru saat grand launching brand kecantikannya. Ia menggunakan dress biru, sesuai warna brand skincare-nya, dipadupadankan hijab warna senada. Reza Gladys berpose selayaknya seorang model.