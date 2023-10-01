Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mudahkan Umat, Kemenag Kembangkan Alquran Digital Berbasis AI

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |12:01 WIB
Mudahkan Umat, Kemenag Kembangkan Alquran Digital Berbasis AI
Ilustrasi Kemenag mengembangkan Alquran Digital berbasis AI. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengembangkan Alquran digital berbasis AI atau artificial intelligence melalui fitur Chat Qurani. Langkah ini dilakukan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag.

"LPMQ Kemenag mengembangkan Qur'an Kemenag dengan fitur Chat Qurani berbasis AI yang mudah digunakan, aman, akurat, aktif, dan tumbuh dalam memahami kandungan Alquran," ungkap Kepala LPMQ Kemenag Abdul Aziz Shidqi dalam lokakarya pengembangan Alquran digital di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lokakarya Pengembang Alquran Digital Kemenag. (Foto: Hantoro/Okezone)

Ia menambahkan, ada sejumlah alasan dikembangkannya fitur Chat Qur'ani berbasis AI. Pertama, umat harus mendapat kepastian jawaban yang benar dan tervalidasi oleh lembaga keagamaan yang terpercaya dan terhindar dari jawaban yang tidak tepat sehingga berakibat pada pemahaman yang salah.

"Kedua, terwujudnya jawaban moderat dan tasamuh yang lahir dari database referensi yang telah terverifikasi," jelasnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
AI Alquran Digital Kemenag Alquran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/330/3158431/alquran-c9Ev_large.jpg
Hadis tentang Surat Al-Waqiah Lengkap dengan Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/330/3157510/alquran-4sae_large.jpg
Gambaran Shiratal Mustaqim dalam Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement