Jadi Mualaf di Jepang, Gadis Cantik Ini Tinggalkan Harajuku Style dan Mantap Pakai Niqab

INILAH kisah mualaf gadis cantik bernama Gracia. Uniknya, hidayah Islam didapat berawal dari kehidupannya di Negeri Sakura Jepang.

Bermula dari pertanyaan kritis yang sering muncul di benak Gracia. Dia pun memberanikan diri bertanya kepada pemuka agamanya dahulu.

"Terakhir kali pokoknya pemuka agamanya bilang, 'Sudah ya jangan tanya-tanya lagi sebagainya. Kalau kamu bertanya lebih dalam lagi berarti kamu tidak beriman kepada Tuhan. Jadi kamu terima aja.' Pemuka agama saya dulu bilang gitu kan," kisahnya di kanal YouTube Rukun Indonesia.

Gracia merasa tidak menemukan jawaban yang pas. Ia ingin bertanya kepada teman Muslimnya takut dikira masuk Islam karena cowok yang waktu itu sedang dekat.