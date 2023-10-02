Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Koh Abdullah, Gara-Gara Ayahnya Suka Dengar Ceramah KH Zainuddin MZ

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |18:02 WIB
Kisah Mualaf Koh Abdullah, Gara-Gara Ayahnya Suka Dengar Ceramah KH Zainuddin MZ
Kisah mualaf Koh Abdullah. (Foto: YouTube Mualaf Dakwah TV)
A
A
A

INILAH kisah mualaf Koh Abdullah. Ia berasal dari Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara kultur, ia lebih condong ke orang Tionghoa Bangka dengan marga Bunbun. 

Nama Koh Abdullah dahulu adalah Aphin Bun. Ayah dan ibunya memiliki kepercayaan berbeda. Sebelum dia mualaf, di keluarga besar ayahnya sudah ada beberapa yang masuk Islam, bahkan pergi haji.

Kisah mualaf Koh Abdullah. (Foto: YouTube Mualaf Dakwah TV)

"Ayah saya sendiri paling senang dengar ceramah serta pengajian dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dan ayah senang banget," ungkap Koh Abdullah, seperti dikutip dari kanal YouTube Mualaf Dakwah TV, Senin (2/10/2023).

Dari situ Koh Abdullah penasaran dengan Islam. Secara tidak langsung ayahnya mendakwahkan anak-anaknya melalui ceramah atau pengajian yang secara rutin didengarkan.

"Alhamdulilah kita tiga saudara menjadi Muslim semua. Dengan wasilah ditambah memang setelahnya pun kita mengkaji juga membandingkan agama lain dengan agama Islam," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
