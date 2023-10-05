MAD thobii adalah hukum bacaan panjang yang terjadi ketika huruf mad (alif, ya sukun, atau wawu sukun) bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharakat fathah, kasrah, atau dammah. Panjang bacaan mad thobii adalah 2 harakat atau 2 ketukan.
Sebagaimana telah Okezone himpun, huruf mad thobii ada tiga, yaitu: Alif (ا), Ya sukun (ي), Waw sukun (و).
Contoh Bacaan Mad Thobii
Alif (ا) + fathah:
Alam (عالم) dibaca al-'aalamiin
Ayat (آية) dibaca al-'aayaat
Ya sukun (ي) + kasrah:
Syafaa'a (شفاعة) dibaca syafaa'a'ati
Riyaa'a (رياء) dibaca riyaa'a'ati
Waw sukun (و) + dammah:
Rahma (رحمة) dibaca rahma'ati
Dawaa'a (دعاء) dibaca dawaa'ati