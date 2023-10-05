Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Hukum Bacaan Mad Thobii: Huruf, Cara Baca, dan Contohnya

Zulhilmi Yahya , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:05 WIB
Hukum Bacaan Mad Thobii: Huruf, Cara Baca, dan Contohnya
Ilustrasi hukum bacaan mad thobii. (Foto: Okezone)
A
A
A

MAD thobii adalah hukum bacaan panjang yang terjadi ketika huruf mad (alif, ya sukun, atau wawu sukun) bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharakat fathah, kasrah, atau dammah. Panjang bacaan mad thobii adalah 2 harakat atau 2 ketukan.

Sebagaimana telah Okezone himpun, huruf mad thobii ada tiga, yaitu: Alif (ا), Ya sukun (ي), Waw sukun (و).

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Contoh Bacaan Mad Thobii

Alif (ا) + fathah:

Alam (عالم) dibaca al-'aalamiin

Ayat (آية) dibaca al-'aayaat

Ya sukun (ي) + kasrah:

Syafaa'a (شفاعة) dibaca syafaa'a'ati

Riyaa'a (رياء) dibaca riyaa'a'ati

Waw sukun (و) + dammah:

Rahma (رحمة) dibaca rahma'ati

Dawaa'a (دعاء) dibaca dawaa'ati 

