Doa Tawaf untuk Jamaah Umrah dan Haji Lengkap Arab serta Terjemahan Bahasa Indonesia

DOA tawaf untuk jamaah umrah dan haji bisa disimak di sini. Lengkap dengan bacaan Arab serta terjemahan bahasa Indonesia.

Langsung saja, berikut doa yang bisa dibaca saat tawaf mengelilingi Kakbah, sebagaimana telah Okezone himpun:

BACA JUGA: Bacaan Doa Setelah Tawaf Sesui Sunnah

1. Doa di setiap putaran

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

2. Doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Artinya: "Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orangtuaku dan orang-orang mukmin pada hari perhitungan."

3. Doa di Hajar Aswad

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: "Dengan nama Allah, dan dengan Allah, dan segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar."

4. Doa di Maqam Ibrahim

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."