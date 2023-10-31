3 Ayat Alquran Berisi Janji Allah untuk Kehancuran Kaum Yahudi

AYAT Alquran tentang kehancuran kaum Yahudi ternyata sudah jauh lama diungkapkan. Diketahui bahwa kaum Yahudi kembali menjadi pusat perhatian publik dunia setelah zionis Israel menzalimi negara Palestina.

Namun di balik perjalanan kaum Yahudi, ada tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehancuran mereka. Dua janji sudah terpenuhi dan satu lagi sepertinya segera dibayar.

Berikut ini penjelasannya dalam kitab suci Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Menjatuhi hukuman kepada kaum Yahudi

Sikap yang paling menonjol dari kaum Yahudi adalah pembangkang dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai firman-Nya dalam Alquran:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

"Dan kami tetapkan Bani Israil dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar," (QS Al Isra: 4)

Saat kaum Yahudi melakukan kerusakan pertama, ayat ini turun. Kemudian datanglah hambah-hambah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum Yahudi ini. Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia.

Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh kaum Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Negeri Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan.