Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Ayat Alquran Berisi Janji Allah untuk Kehancuran Kaum Yahudi

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:31 WIB
3 Ayat Alquran Berisi Janji Allah untuk Kehancuran Kaum Yahudi
Ilustrasi ayat Alquran berisi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehancuran kaum Yahudi. (Foto: Istimewa/Fanpop)
A
A
A

AYAT Alquran tentang kehancuran kaum Yahudi ternyata sudah jauh lama diungkapkan. Diketahui bahwa kaum Yahudi kembali menjadi pusat perhatian publik dunia setelah zionis Israel menzalimi negara Palestina.

Namun di balik perjalanan kaum Yahudi, ada tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehancuran mereka. Dua janji sudah terpenuhi dan satu lagi sepertinya segera dibayar.

Berikut ini penjelasannya dalam kitab suci Alquran, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis perbedaan Yahudi dan Israel. (Foto: Okezone)

1. Menjatuhi hukuman kepada kaum Yahudi

Sikap yang paling menonjol dari kaum Yahudi adalah pembangkang dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai firman-Nya dalam Alquran:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

"Dan kami tetapkan Bani Israil dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar," (QS Al Isra: 4)

Saat kaum Yahudi melakukan kerusakan pertama, ayat ini turun. Kemudian datanglah hambah-hambah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum Yahudi ini. Mereka diusir sampai bercerai-berai di seluruh penjuru dunia.

Saat kepemimpinan Umar bin Khattab, seluruh kaum Yahudi diusir dari tanah Palestina dan Negeri Syam. Mereka semua hancur dan tidak lagi membuat kerusakan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305/alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement