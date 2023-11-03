Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Barakallah, Alquran Terjemahan Bahasa Melayu Jambi Resmi Diterbitkan

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:18 WIB
Barakallah, Alquran Terjemahan Bahasa Melayu Jambi Resmi Diterbitkan
Kemenag merilis Alquran terjemahan bahasa Melayu Jambi. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

KEMENTERIAN Agama menerbitkan satu lagi kitab suci Alquran terjemahan bahasa daerah. Terbaru, di-launching Alquran terjemahan bahasa Melayu Jambi.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Profesor Suyitno mengatakan pihaknya telah melakukan penerjemahan Alquran ke dalam 26 bahasa daerah.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

"Dari 26 Alquran bahasa daerah tersebut, baru 6 yang sudah didigitalisasikan," ujarnya saat merilis Alquran Terjemahan bahasa Melayu Jambi, di Jambi, Kamis 2 November 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia berharap keberadaan Alquran terjemahan bahasa daerah akan memudahkan masyarakat untuk menerima dan memahami kitab suci agamanya.

"Ini salah satu contoh betapa sangat strategisnya menggunakan bahasa lokal, untuk pribumisasi Islam, Islam yang ramah dengan lokalitas, Islam yang dengan mudah dipahami oleh kita semua sebagai warga Nusantara," ucapnya.

"Kekayaan dengan perbedaan bahasa daerah termasuk bahasa Melayu Jambi merupakan sesuatu yang harus sama-sama kita jaga. Menjadikan Alquran bisa mudah dipahami, khususnya oleh warga Jambi termasuk pecinta bahasa daerah," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305/alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/330/3177633/alquran-PkvT_large.jpg
Alquran Ingatkan Manusia untuk Jaga Bumi, Jangan Buat Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/330/3175584/alquran-brYT_large.jpg
Hukum Membuka Halaman Alquran dengan Jari Dibasahi Ludah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171649/alquran-y0Kd_large.jpg
Arti Wakafa Billahi Syahida serta Tulisan Arab dan Tafsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170865/alquran-71Bp_large.jpg
7 Cara Berinteraksi dengan Alquran, Jalan Raih Keberkahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/614/3165054/alquran-LA27_large.jpg
Keutamaan Surat Al Insyirah, Urusan Dimudahkan hingga Hajat Dikabulkan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement