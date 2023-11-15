10 Contoh Bacaan Mad Wajib Muttashil di Dalam Alquran

INILAH 10 contoh bacaan mad wajib muttashil di dalam Alquran. Dalam ilmu tajwid, mad wajib muttashil terdiri dari tiga kata utama, yakni mad, wajib, dan muttashil. Mad memiliki arti panjang, wajib berarti harus, sedangkan muttashil artinya adalah tersambung.

Dengan kata lain, mad wajib muttashil adalah ketika ada hukum bacaan mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata (tersambung), maka harus dibaca panjang sekitar 4 hingga 5 harakat.

Berikut 10 contoh bacaan mad wajib muttashil dalam Alquran dilansir dari berbagai sumber:

1. Q.S Al Baqarah ayat 6

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Kata سَوَاءٌ tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.

2. Q.S At Taubah ayat 37

لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ

Kata سُوءُ tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.