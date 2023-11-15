Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Contoh Bacaan Mad Wajib Muttashil di Dalam Alquran

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:29 WIB
10 Contoh Bacaan Mad Wajib Muttashil di Dalam Alquran
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

INILAH 10 contoh bacaan mad wajib muttashil di dalam Alquran. Dalam ilmu tajwid, mad wajib muttashil terdiri dari tiga kata utama, yakni mad, wajib, dan muttashil. Mad memiliki arti panjang, wajib berarti harus, sedangkan muttashil artinya adalah tersambung.

Dengan kata lain, mad wajib muttashil adalah ketika ada hukum bacaan mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata (tersambung), maka harus dibaca panjang sekitar 4 hingga 5 harakat.

Berikut 10 contoh bacaan mad wajib muttashil dalam Alquran dilansir dari berbagai sumber:

1. Q.S Al Baqarah ayat 6

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Kata سَوَاءٌ tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.

2. Q.S At Taubah ayat 37

لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ

Kata سُوءُ tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/330/3182415//ilustrasi-UOIN_large.jpg
Perselingkuhan dalam Pandangan Islam: Pengkhianatan dan Pemberontakan Terhadap Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/614/3182305//alquran-bRqM_large.jpg
5 Ayat Alquran soal Kepahlawanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175648//alquran-aq6e_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 36 untuk Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/330/3161797//alquran-B1CH_large.jpg
2 Ayat Terakhir Surat At-Taubah: Arab, Latin, serta Tafsirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/330/3159947//ilustrasi-kjCh_large.jpg
12 Contoh Bacaan Mad Wajib Muttasil dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/330/3092020//3-ayat-alquran-soal-frugal-living-pedoman-agar-hidup-sederhana-gkfIlsCYRi.jpg
3 Ayat Alquran soal Frugal Living, Pedoman agar Hidup Sederhana
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement