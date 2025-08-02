Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

12 Contoh Bacaan Mad Wajib Muttasil dalam Alquran

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:52 WIB
12 Contoh Bacaan Mad Wajib Muttasil dalam Alquran
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Mad Wajib Muttashil adalah salah satu bagian dari ilmu tajwid yang penting untuk dipahami. Ini terdiri dari tiga unsur utama: mad yang berarti panjang, wajib yang bermakna keharusan, dan muttashil yang berarti tersambung.

Mad Wajib Muttashil terjadi ketika huruf mad bertemu dengan hamzah (ء) dalam satu kalimat, sehingga cara membacanya harus dipanjangkan selama 4 sampai 5 harakat.

Berikut 12 contoh bacaan mad wajib muttashil dalam Alquran, dilansir dari berbagai sumber oleh Okezone:

Q.S At Taubah ayat 37

‎لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ

Kata سُوءُ tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.

Q.S An-Naba ayat 14

‎وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا

Kata مَآءً tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.

Q.S Az-Zukhruf ayat 22

‎اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَاۤءَنَا

Lafadz اٰبَاۤ dibaca panjang 2 alif atau 4 harakat.

Q.S Al Fajr ayat 23

‎وَجِا۟ىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ

Kata وَجِا۟ىٓءَ tergolong mad wajib muttashil karena ada mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah dalam satu kata.

 

