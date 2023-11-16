Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Tajwid Bismillahi Majreeha wa Mursaha

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |02:17 WIB
Hukum Tajwid Bismillahi Majreeha wa Mursaha
Ilustrasi hukum tajwid Bismillahi majreeha wa mursaha. (Foto: Okezone)
A
A
A

INILAH hukum tajwid Bismillahi majreeha wa mursaha. Terletak di surat apa bacaan tersebut dalam alquran? Berikut ini keterangannya.

Dikutip dari kanal YouTube Almutsari – Madrasah Online, bacaan Bismillahi majreha wa mursaha artinya adalah: "Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya."

Letak dari bacaan Bismillahi majreeha wa mursaha adalah penggalan Surat Hud Ayat 41. Bacaan ini lengkapnya adalah sebagai berikut:

وَقَالَ ٱرۡڪَبُواْ فِيہَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡر۪ٮٰهَا وَمُرۡسَٮٰهَآۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ۬ رَّحِيمٌ۬

Wa qoolar kabuu fiihaa bismillahi majreehaa wa mursaahaa, inna robbiy laghofuurur rohiim.

"Dan Nuh berkata: Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Hud (11): 41)

Hukum Tajwid Bismillahi Majreeha wa Mursaha

Bismillahi majreeha wa mursaha dibaca imalah. Sangat jarang huruf dalam bahasa Arab yang menggunakan kata vokal "E" dalam pengucapannya. Akan tetapi dalam hal ini, utamanya Surat Hud Ayat 41, kata مَجۡر۪ٮٰهَا dibaca dengan Majreeha.

Pengucapan Majreeha seperti pada kata ekonomi, bukan semisal huruf e pada elite atau empedu.

Dalam ilmu tajwid, pengucapan ini disebut dengan imalah, yang arti secara bahasa yaitu condong atau miring.

Sedangkan secara istilah, imalah yaitu mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah sekira dua pertiganya. 

