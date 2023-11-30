Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Contoh Iqlab di Surat Al Baqarah Beserta Penjelasannya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:27 WIB
10 Contoh Iqlab di Surat Al Baqarah Beserta Penjelasannya
Ilustrasi contoh Iqlab pada Surat Al Baqarah(Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH 10 contoh iqlab di Surat Al Baqarah. Iqlab merupakan salah satu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Lebih tepatnya, suatu bacaan dikatakan iqlab apabila terdapat huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu ba.

Cara membaca hukum bacaan iqlab adalah dengan mengganti nun sukun atau tanwin tersebut dengan mim. Sebagai contoh, pada bacaan مِنْۢ بَعْدِهٖ, bacaan ini tidak dibaca “minba'dihi” melainkan “mimba'dihi”.

Didalam Al Quran,bacaan iqlab tidak sebanyak hukum bacaan nun mati yang lain. Akan tetapi, tetap banyak bacaannya termasuk di surat Al Baqarah.

Berikut adalah 10 contohnya dilansir dari berbagai sumber:

1. Ayat 27

مِنْ بَعْدِ

Bacaan tersebut tidak dibaca minba’di, akan tetapi cara bacanya adalah mimm ba’di.

2. Ayat 31

اَنْۢبِـُٔوْنِيْ

Bacaan tersebut tidak dibaca anbiuunii, akan tetapi cara bacanya ammbiuunii.

3. Ayat 33

اَنْۢبِئْهُمْ

Bacaan tersebut tidak dibaca anbi’hum, akan tetapi cara bacanya ammbi’hum.

Halaman:
1 2 3
