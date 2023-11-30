Penting Diketahui, Ini Cara Mengurus Kucing Mati Menurut Ajaran Islam

INILAH cara mengurus kucing mati menurut ajaran Islam. Diketahui bahwa kucing adalah hewan lucu, menggemaskan, dan banyak diadopsi menjadi peliharaan. Namun, kucing juga makhluk bernyawa dan ada saatnya mati.

Di Indonesia sendiri terdapat ragam mitos jika ada kucing mati, termasuk karena tertabrak, maka harus dikuburkan. Apabila tidak dikubur, konon akan ada kesialan yang menimpa penabraknya.

Ternyata di dalam ajaran agama Islam juga menjelaskan hal serupa. Lebih tepatnya apabila berbuat zalim kepada hewan maka akan mendapatkan sebab akibatnya. Demikian diungkapkan KH Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya.

Pimpinan Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon tersebut mengatakan kucing juga hewan yang bernyawa dan pantas diperlakukan dengan baik, terutama saat sudah mati.

"Kucing adalah binatang seperti binatang yang lainnya. Tapi kalau kita berbuat zalim, bisa menjadi sebab masuk neraka," kata Buya Yahya dalam kanal YouTube Al-Bahjah TV.