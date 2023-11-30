Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Penting Diketahui, Ini Cara Mengurus Kucing Mati Menurut Ajaran Islam

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:30 WIB
Penting Diketahui, Ini Cara Mengurus Kucing Mati Menurut Ajaran Islam
Ilustrasi cara mengurus kucing mati menurut ajaran Islam. (Foto: Unsplash)
A
A
A

INILAH cara mengurus kucing mati menurut ajaran Islam. Diketahui bahwa kucing adalah hewan lucu, menggemaskan, dan banyak diadopsi menjadi peliharaan. Namun, kucing juga makhluk bernyawa dan ada saatnya mati.

Di Indonesia sendiri terdapat ragam mitos jika ada kucing mati, termasuk karena tertabrak, maka harus dikuburkan. Apabila tidak dikubur, konon akan ada kesialan yang menimpa penabraknya.

Buya Yahya. (Foto: YouTube Al-Bahjah TV)

Ternyata di dalam ajaran agama Islam juga menjelaskan hal serupa. Lebih tepatnya apabila berbuat zalim kepada hewan maka akan mendapatkan sebab akibatnya. Demikian diungkapkan KH Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya.

Pimpinan Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon tersebut mengatakan kucing juga hewan yang bernyawa dan pantas diperlakukan dengan baik, terutama saat sudah mati.

"Kucing adalah binatang seperti binatang yang lainnya. Tapi kalau kita berbuat zalim, bisa menjadi sebab masuk neraka," kata Buya Yahya dalam kanal YouTube Al-Bahjah TV. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/330/3179996/cium_tangan-YzUj_large.jpg
Cium Tangan Guru dalam Islam, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176429/masjid-ZgSL_large.jpg
Transaksi Jual Beli di Masjid, Bolehkah? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171881/haid-Twas_large.jpg
10 Larangan bagi Wanita yang Sedang Haid dalam Ajaran Islam, Sholat hingga Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/330/3171425/berbakti_kepada_orangtua-bDPh_large.jpg
Berbakti pada Orangtua: Kunci Ridha Allah dan Keberkahan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/330/3162259/adab_lebih_tinggi_dari_ilmu-ec6B_large.jpg
Mengungkap Hadits Tentang Adab Lebih Tinggi dari Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/618/3160092/doa-zP41_large.jpg
Inilah Arti Allahumma Barik dan Waktu yang Tepat Mengucapkannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement