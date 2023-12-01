Benarkah Bahasa Indonesia Tertulis Jelas di Alquran? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat

Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang bahasa Indonesia tertulis jelas di ayat suci Alquran. (Foto: YouTube Kajian Islam Podcast)

APAKAH benar bahasa Indonesia tertulis jelas di ayat suci Alquran? Ustadz Adi Hidayat pun memberi penjelasan lengkapnya.

"Kita patut bahagia, di antara sekian banyak ayat Alquran, ada satu kalimat dalam Alquran yang menghubungkan Haramain (nama lain Makkah dan Madinah) dengan Nusantara," ujar Ustadz Adi Hidayat, seperti dihimpun dari kanal YouTube Audio Dakwah.

Ia menjelaskan, dulu bangsa Arab kerap bepergian ke setiap wilayah atau negara untuk berdagang. Sebelum sampai di China, ia singgah lebih dulu di sebuah kawasan yang disebut Baros, tepatnya 400 kilometer dari Kota Medan di Tapanuli.

"Sehingga orang-orang Arab singgah di sana, bertransaksi bisnis di sana, sehingga jadi kota pertama dan kota sejarah di Nusantara, kota tertua dan kota Arab pertama di Nusantara, peninggalannya ada sampai sekarang ini," tutur UAH.

Namun, orang Arab karena tidak bisa menyebut huruf O, maka diganti jadi huruf U. Oleh karena itu, Baros disebut dengan nama Barus.

Lebih lanjut Ustadz Adi Hidayat mengungkapkan ternyata Barus dikenal satu-satunya saat itu di dunia yang memproduksi kapur. Dari sini muncullah kapur barus. Jadi kapur bukan bahasa Arab, Inggris, China, Yunani tapi asli bahasa Nusantara bahkan jadi bahasa Indonesia hingga kekinian.