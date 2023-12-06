Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Mad Iwad di Alquran Beserta Penjelasannya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |12:31 WIB
10 Contoh Mad Iwad di Alquran Beserta Penjelasannya
Ilustrasi contoh mad iwad di Alquran. (Foto: Pexels)
A
A
A

KETAHUI 10 contoh mad iwad di Alquran beserta penjelasannya berikut ini. Mad iwad memiliki arti memanjangkan fathah yang merupakan ganti dari fathah tanwin atau fathahatain saat membaca dalam keadaan waqaf (kecuali ta' marbuthoh).

Dengan kata lain, mad iwad adalah hukum tajwid yang terjadi apabila terdapat huruf berharakat fathah tanwin diwaqafkan. Baik itu waqaf asli, waqaf jaiz, waqaf lazim dan lain waqaf yang lainnya.

Cara melafalkan mad iwad adalah dengan dibaca panjang 2 harakat. Di dalam Alquran Surat Al Baqarah, hukum bacaan mad iwad cukup banyak.

Berikut ini 10 contoh mad iwad di Alquran Surat Al Baqarah, sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

1. Ayat 26

…بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ…

Alquran Surat Al Baqarah Ayat 26 memiliki hukum bacaan mad iwad karena ada huruf lam berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan.

2. Ayat 109

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًاۚ

Surat Al Baqarah Ayat 109 memiliki hukum bacaan mad iwad karena ada huruf ra berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan.

3. Ayat 119

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًاۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

Surat Al Baqarah Ayat 119 memiliki hukum bacaan mad iwad karena ada huruf ra berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan.

4. Ayat 124

…اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ…

Surat Al Baqarah Ayat 124 memiliki hukum bacaan mad iwad karena ada huruf mim berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan.

5. Ayat 125

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًاۗ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّىۗ

Surat Al Baqarah Ayat 125 memiliki dua hukum bacaan mad iwad, yakni pada huruf nun berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan dan huruf lam berharakat fathah tanwin yang diwaqafkan. 

Halaman:
1 2
