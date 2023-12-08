Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Tobatnya Orang yang Pindah-Pindah Agama Akan Diterima? Ini Jawaban Buya Yahya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:08 WIB
Apakah Tobatnya Orang yang Pindah-Pindah Agama Akan Diterima? Ini Jawaban Buya Yahya
Ilustrasi Buya Yahya jelaskan tobatnya orang yang pindah-pindah agama. (Foto: YouTube Buya Yahya)
A
A
A

BUYA Yahya menjelaskan tentang hukumnya orang yang pindah-pindah agama. Apakah tobatnya orang tersebut akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala?

"Yang tidak diampuni itu adalah orang yang keluar dari iman, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman. Dia akan di dalam neraka selama-lamanya," ungkap pemilik nama lengkap KH Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya ini dalam kanal Youtube Al-Bahjah TV.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Pimpinan Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon tersebut juga menjelaskan orang yang murtad lalu bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka pintu tobatnya akan selalu terbuka. Syaratnya, makna tobat orang tersebut karena menyesal atas perbuatannya yang keluar agama.

Buya Yahya menegaskan, "Sekarang yang perlu ditekankan makna tobat itu apa? Tobat itu menyesal. Kalau dia menyesal atas dosa yang lalu karena pindah agama itu dihancurkan patung-patung itu (simbol agama lain)." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pindah Agama Tobat Buya Yahya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/614/2968234/apakah-sah-sholatnya-jika-tidak-sengaja-auratnya-terbuka-ini-kata-buya-yahya-h451YcQE12.jpg
Apakah Sah Sholatnya jika Tidak Sengaja Auratnya Terbuka? Ini Kata Buya Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/330/2962685/apakah-boleh-mengucapkan-selamat-imlek-dalam-islam-ini-kata-buya-yahya-sPYfWky34w.jpg
Apakah Boleh Mengucapkan Selamat Imlek dalam Islam? Ini Kata Buya Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/330/2903345/penyebab-terlilit-utang-menurut-islam-ini-kata-buya-yahya-JOKh57CGNt.jpg
Penyebab Terlilit Utang Menurut Islam, Ini Kata Buya Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/618/2896003/mengamini-doa-tanpa-tahu-artinya-ini-hukumnya-kata-buya-yahya-apM1hijyuY.jpg
Mengamini Doa Tanpa Tahu Artinya, Ini Hukumnya Kata Buya Yahya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/330/2888488/buya-yahya-ungkap-hukum-bisnis-mata-uang-kripto-halal-atau-haram-iSbWjOHCNt.jpg
Buya Yahya Ungkap Hukum Bisnis Mata Uang Kripto, Halal atau Haram?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/330/2849149/benarkah-rumah-yang-ada-lukisan-dan-patung-tidak-akan-dimasuki-malaikat-ini-kata-buya-yahya-uVh2RIP9lT.jpg
Benarkah Rumah yang Ada Lukisan dan Patung Tidak Akan Dimasuki Malaikat? Ini Kata Buya Yahya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement