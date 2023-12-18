Apakah Boleh Berhubungan Intim Selesai Haid tapi Belum Mandi?

APAKAH boleh berhubungan intim selesai haid tapi belum mandi? Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon KH Yahya Zainul Ma'arif atau akrab disapa Buya Yahya menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh menggauli istrinya jika belum mandi besar.

Pendapat wajibnya istri mandi janabah pasca-haid jika hendak berhubungan intim dengan suami juga sudah disetujui oleh mayoritas ulama.

"Wanita yang sudah terputus darah haidnya tidak boleh digauli oleh seorang suami sampai dia mandi. Kalau belum mandi tidak boleh. Kalau sudah bersuci baru datangi," ujar Buya Yahya, dikutip dari kanal YouTube Al-Bahjah TV.

Kendati demikian, Buya Yahya juga menuturkan ada pendapat lain seperti dari Az-Zahiri dan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa wanita boleh berjimak meski belum mandi besar.