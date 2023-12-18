Muncul Covid-19 Eg.5, Baca Doa Ini agar Tidak Tertular

BARU-baru ini muncul covid-19 Eg.5. Covid varian baru ini disebut-sebut berpotensi lebih mudah menular atau parah dibandingkan subvarian omicron sebelumnya.

Dalam ajaran Islam, ada doa yang bisa dibaca agar terhindar dari wabah penyakit, termasuk covid-19 Eg.5.

Dirangkum dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MS.c menjelaskan bahwa doa berikut ini sangat bagus diamalkan agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama yang membuat orang lain menjauh, seperti penyakit kulit dan kegilaan.

Adapun lafadz doa terhindar dari wabah penyakit, termasuk virus corona atau covid-19 adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، والجُذَامِ ، وَسَيِّيءِ الأسْقَامِ

Arab latin: Allahumma inni a'uudzu bika minal barashi wal junuuni wal judzami wa sayyi'il asqam.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk lainnya."

(HR Abu Daud nomor 1554; Ahmad 3: 192. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini sahih. Syekh Salim bin Ied Al Hilaliy dalam Bahjah An-Nazhirin juga menyatakan sanad hadits ini shahih)