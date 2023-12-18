Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Muncul Covid-19 Eg.5, Baca Doa Ini agar Tidak Tertular

Hantoro , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:54 WIB
Muncul Covid-19 Eg.5, Baca Doa Ini agar Tidak Tertular
Ilustrasi doa tidak tertular covid-19 Eg.5. (Foto: Freepik)
A
A
A

BARU-baru ini muncul covid-19 Eg.5. Covid varian baru ini disebut-sebut berpotensi lebih mudah menular atau parah dibandingkan subvarian omicron sebelumnya.

Dalam ajaran Islam, ada doa yang bisa dibaca agar terhindar dari wabah penyakit, termasuk covid-19 Eg.5.

Dirangkum dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MS.c menjelaskan bahwa doa berikut ini sangat bagus diamalkan agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama yang membuat orang lain menjauh, seperti penyakit kulit dan kegilaan.

Adapun lafadz doa terhindar dari wabah penyakit, termasuk virus corona atau covid-19 adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، والجُذَامِ ، وَسَيِّيءِ الأسْقَامِ

Arab latin: Allahumma inni a'uudzu bika minal barashi wal junuuni wal judzami wa sayyi'il asqam.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk lainnya."

(HR Abu Daud nomor 1554; Ahmad 3: 192. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini sahih. Syekh Salim bin Ied Al Hilaliy dalam Bahjah An-Nazhirin juga menyatakan sanad hadits ini shahih) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/22/614/2634237/kasus-covid-19-naik-ketum-muhammadiyah-minta-kebijakan-konsisten-diterapkan-WMXyjYQh4c.jpg
Kasus Covid-19 Naik, Ketum Muhammadiyah Minta Kebijakan Konsisten Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/27/614/2618738/4-alasan-mui-tetapkan-vaksin-merah-putih-suci-dan-halal-a96TZgFKts.jpg
4 Alasan MUI Tetapkan Vaksin Merah Putih Suci dan Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/614/2617783/mui-beri-6-rekomendasi-terkait-polemik-vaksin-covid-19-produksi-india-RJGmxKGkur.jpg
MUI Beri 6 Rekomendasi Terkait Polemik Vaksin Covid-19 Produksi India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/18/618/2614001/kasus-covid-19-terus-bertambah-baca-doa-ini-usai-sholat-agar-terlindung-dari-wabah-dan-musibah-SS34aR4UUE.jpg
Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Baca Doa Ini Usai Sholat agar Terlindung dari Wabah dan Musibah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/26/614/2568237/sambut-ramadan-dan-lebaran-pemerintah-ajak-dewan-masjid-gelar-vaksinasi-PelA2jcyNH.jpg
Sambut Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Ajak Dewan Masjid Gelar Vaksinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/08/614/2544038/ppkm-level-3-jamaah-jaga-jarak-1-meter-saat-beribadah-F5bgX60QYN.jpg
PPKM Level 3, Jamaah Jaga Jarak 1 Meter saat Beribadah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement