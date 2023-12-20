Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

7 Gaya Hijab Cantik Betari Ayu Pemeran Saranjana Kota Ghaib

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:20 WIB
7 Gaya Hijab Cantik Betari Ayu Pemeran Saranjana Kota Ghaib
Gaya hijab cantik Betari Ayu pemeran Saranjana Kota Ghaib. (Foto: Instagram @betariayu22)
A
A
A

BETARI Ayu merupakan seorang aktris yang berasal dari Tangerang, Banten. Namanya semakin populer setelah menjadi pemeran di film Saranjana Kota Ghaib (2023).

Pemilik nama lengkap Betari Ayu Almadania Laksminingrum ini lahir pada 22 Juli 1999. Ia mengikuti jejak seni peran sejak 2016. Semua berawal dari finalis kontes modelling. 

Betari Ayu. (Foto: Instagram @betariayu22)

Betari Ayu dikenal publik usai memainkan sinetron Tuhan Ada di Mana-Mana pada 2017. Kini ia kembali melanjutkan pendidikan S-2 Teknik Informatika.

Betari Ayu sering berperan dalam sinema dengan tema religi. Dalam unggahan akun Instagram-nya @betariayu22, dia selalu tampil anggun dengan hijab.

Berikut 7 gaya hijab cantik Betari Ayu pemeran film Saranjana Kota Ghaib, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Tampil cantik saat liburan

Betari Ayu menggunakan hijab pashmina yang dililitkan pada lehernya. Perpaduan busana biru dengan kerudung biru selaras menampilkan auranya kecantikannya di Labuanbajo, Nusa Tenggara Timur. 

Betari Ayu. (Foto: Instagram @betariayu22)

