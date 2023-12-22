Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Contoh Mad Thobii di Surat Al Maidah

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:18 WIB
10 Contoh Mad Thobii di Surat Al Maidah
Ilustrasi contoh mad thobii di Surat Al Maidah. (Foto: Freepik)
A
A
A

BERIKUT 10 contoh mad thobii di Surat Al Maidah. Mad thobii merupakan salah satu tajwid yang harus umat Islam ketahui ketika membaca Alquran.

Ilmu mad mermiliki banyak turunan, salah satunya mad thobii. Secara bahasa, mad artinya memanjangkan. 

Mad thobii atau mad asli terdiri dari tiga huruf, yakni alif (ا), wawu (و), ya (ي). Mad thobii terjadi apabila alif (ا) berada sesudah fathah, ya (ي) berada sesudah kasrah, dan wauw sukun atau mati (و) berada sesudah dhommah.

Setiap kali ada ayat Alquran yang mengandung tajwid mad thobii, maka dilafalkan dengan panjang 2 harakat atau 2 ketukan.

Di bawah ini terdapat 10 contoh mad thobii di Surat Al Maidah, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Ayat 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

Penjelasan: Dzal kasrah bertemu dengan ya sukun.

2. Ayat 2

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ

Penjelasan: Dzal kasrah bertemu dengan ya sukun.

3. Ayat 3

وَالْمَوْقُوْذَةُ

Penjelasan: Wauw sukun sebelumnya ada qaf dhommah.

4. Ayat 4

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْۗ

Penjelasan: Wauw sukun sebelumnya terdapat lam dhommah.

5. Ayat 5

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ

Penjelasan: Alif mati sebelumnya terdapat ‘ain fathah. 

