Mau Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga? Sempurnakan Ibadah Ini

Ilustrasi rezeki datang dari arah tak terduga dengan menyempurnakan ibadah sholat. (Foto: Freepik)

REZEKI bisa datang dari arah tak terduga dengan menyempurnakan ibadah sholat. Ya, sholat adalah hal yang paling utama dan pokok dalam Islam.

Oleh karena itu, ibadah sholat pula yang akan ditanyakan pertama kali saat umat manusia sudah berada di alam kubur.

Dikutip dari unggahan akun Istagram @fikihmuamalatkontemporer, Ustadz Abu Yahya Badrussaalam Lc mengungkapkan bahwa Ibnu Katsir rahimahullah berkata:

"Apabila kamu mendirikan sholat maka rezeki akan mendatangimu dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat. Kami tidak meminta kepadamu rezeki. Kamilah yang memberimu rezeki. Dan akibat yang baik hanyalah untuk ketakwaan." (QS Thaha: 132)