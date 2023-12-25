Doa Keluar Rumah Supaya Tidak Diikuti Setan, Penting bagi Para Wanita

Ilustrasi wanita Muslimah membaca doa keluar rumah supaya terlindungi dari godaan setan. (Foto: Shutterstock)

DOA keluar rumah berikut ini sangat penting diketahui setiap Muslim. Manfaatnya adalah tidak akan diikuti setan yang selalu mengganggu umat manusia.

Para wanita penting menghafal doa keluar rumah ini. Pasalnya ketika wanita keluar rumah, maka akan diikuti setan. Diketahui bahwa wanita adalah aurat yang harus selalu dijaga secara ekstra.

Dilansir Rumaysho.com, disebutkan dalam hadits dari 'Abdullah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

"Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Perempuan itu akan berkata, 'Tidaklah ada seorang pun yang melihatku melainkan kagun.' Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya."

(HR Ibnu Khuzaimah nomor 1685 dan Tirmidzi: 1173. Syekh Al Albani mengatakan sanad hadits ini shahih)

Diketahui bahwa setan akan terus menggoda umat manusia di berbagai kesempatan. Niat yang baik bisa menjadi bengkok akibat godaan setan.

Di mana pun juga setan akan terus melancarkan aksinya, membujuk, menipu umat manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang, terutama ketika di luar rumah.

Begitu keluar dari rumah, setan sudah mulai menggoda umat manusia. Tapi jangan khawatir ada doa keluar rumah yang bisa diamalkan. Jika membaca doa ini, setan pun bakal malas mendekati dan menjauhi.